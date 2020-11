Viral: La reacción de un cubano pescador al "sobrecumplimiento" de la langosta en Cuba

Un cubano se viralizó en redes sociales por su graciosa reacción a la noticia de que en Cuba sobrecumplieron el plan de pesca de langosta, ofrecida en la Mesa Redonda.

El hombre, que grabó el video desde su cuarto y no daba crédito a lo que había acabado de escuchar, le ha sacado las carcajadas a miles de personas no solo con sus comentarios, sino también con sus divertidos gestos, mirando para ambos lados antes de hablar.

"Me acabo de echar una clase de talla en la Mesa Redonda, dice que "sobre" cumplimos no se qué cosa de la langosta. ¡Langosta! Que yo en mi vida me he podido comer una y soy pescador. Y nosotros la sobrecumplimos", dijo llevándose las manos a la cara en señal de desconcierto.

"Oye, no aprieten, ¿qué langosta de qué?", dice ya sin poder contener la risa.

El simpático cubano recordó el fenómeno del "sobrecumplimiento de la papa" y de que mientras más lo decían en el noticiero, menos papa había en los agromercados de Cuba.

"¡No hay papa ni hay langosta! ¿La langosta la sobrecumplimos pa' quién? Yo que vivo aquí y la langosta de aquí yo no me la puedo comer. ¿Quién es quien se la come?", cuestionó.

Sin embargo, en medio de la broma y las risas, el cubano no pudo ocultar su molestia: "Faltas de respeto, ¿en dónde hay langosta aquí? Ya están inventando demasiado para quedar bien. Aquí no hay langosta ni hay nada, aquí lo que hay es albóndigas de tripa, tripa es lo que nos toca a los cubanos".

"No inventen más, que aquí una vez al mes toca una lasca de mortadella, media libra de picadillo de soya y pollo y pollo por pescado, que los dos los resolvieron en un contramuslo".

El internauta también denunció que los dirigentes del país están "gordos y rosados" mientras el pueblo se muere de hambre: "Para el nasobuco, hay que buscar una sobrecama para la cara de ellos, de lo gordos que están".

En una de las Mesas Redondas dedicadas al tema de la alimentación y la economía nacional, el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, dijo que productos como el camarón y la langosta son exportados para "garantizar el dinero para la compra de alimentos dentro de la canasta básica y el consumo social".

De acuerdo a las palabras de Sobrino Martínez, el dinero que recibe Cuba con la exportación de estos mariscos, "garantiza" que la población cubana pueda tener los productos de alimentación básica, una de tantas manipulaciones de la información en los medios oficialistas, cuando Cuba atraviesa una de las peores crisis económicas y de escasez de alimentos de los últimos tiempos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.