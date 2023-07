Régimen prohíbe salir del país a El Gato de Cuba

El régimen prohíbe salir del país al influencer Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, aunque el aparato represivo de la Seguridad del Estado le exige que saque su pasaporte y se vaya, según denunció en una directa por redes sociales.

“Ayer yo tuve mi bateíto, porque me fui a hacer mi pasaporte, porque del lado de acá estos muchachos [Seguridad del Estado] me están sofocando, me están diciendo que me haga el pasaporte, que me acabe de ir, pero cuando voy hacerlo, el agente de ahí me dice que no me puedo hacer el pasaporte porque estoy regulado”, dijo este miércoles el exprisionero político en una directa por su perfil de Facebook.

También se preguntó qué era estar “regulado”, pero que después le dijeron que fuera para la oficina de migración ubicada en las calles Juan Delgado y Carmen, en La Víbora, que allí lo atenderían.

“Pero cuando iba por el camino, pasó un Lada verde y me dicen que me montara. Tuve que montarme, caballero, y me dicen que me iban a resolver lo del pasaporte, supuestamente. Ustedes saben dónde terminé, en la estación de Siboney”, apuntó Montiel Hernández en su directa.

Contó, que en el camino, cuando iba en el Lada conoció al agente de enfrentamiento Denis. “Por cierto estos muchachos de enfrentamiento están bastante ‘falta de caldero’, denle algo porque esos muchachos no pueden estar enfrentando a las personas porque están flojitos. Oye, Denis, apretaste. Eso es pollo, perrito y picadillo, no hay más nada”, comentó sobre el influencer.

Asimismo, dijo que en esa estación conoció a otro agente que se identificó como Luisito, que lo sigue en sus redes bajo el perfil de Hansel. “Mira lo que te voy a decir mi hermano. Oye Luisito, mi hermano, el de enfrentamiento, el del Departamento 21, que me dijeron que estás trabajando en un banco de bolita, pónmele ahí esto. Oye no invente más, que estoy puesto”, añadió El Gato de Cuba sobre el oficial del Ministerio del Interior.

“Me dijeron que tenía que irme, que sacara el pasaporte, pero por otro lado estoy regulado. Oye, te la meten o te meneas. En que talla tú andas, asere. Están apretando muchachones, pero conmigo es por gusto. Yo me demoro en echarla, porque siempre tengo cosas que hacer, pero mi reloj siempre da la hora”, refirió en su diálogo con sus seguidores.

En este Live por su red social, el influencer aclaró que él solo le debe a sus seres queridos que estuvieron junto a él “en el momento de la verdad y la dificultad” y son los que le están diciendo “que esté tranquilo”.

“A los muchachos que en Facebook me están poniendo que estoy flojo, yo estoy sobreviviendo, pero sigo en la pelea, sigo aquí. Yo no le hago daño a nadie, yo lo que estoy arriba de lo mal hecho, mientras se pueda hacer. Pero pasen la prueba, como la pasé yo, y después opinen, que tengo seres queridos aquí, que me dicen párate y tengo que hacerles caso a ellos. Cualquiera aquí habla cualquier cosa, aquí todo es por gusto. No es hablar desde allá, es hablar desde aquí”, aclaró Montiel Hernández.

Con su típico estilo para dialogar por redes, El Gato de Cuba reiteró que él no estaba diciendo nada malo, “solo que están fuera de caldero y a lo mejor le aumentan por mí el módulo”.

Además, comentó que también le dijeron que le iban a resolver lo del pasaporte. “A ver si en esta semana me resuelven el pasaporte, para ver si me voy para donde sea, caballero. Para un lugar recóndito, donde me pueda ir y hacerme de una tribu. Salir de aquí, porque me tienen la vida echa un yogurt, caballero”, explicó.

Dijo, además, que en la estación lo amenazaron y que hay que ver cómo se ponen “estos muchachos.

“Yo estoy aquí mi hermano, soy El Gato de Cuba, el que sigue aquí es el mismo tipo, aunque más suave. No me ataquen más, porque los voy a bloquear. Si salgo o tomo es con mi dinero, dinero que busco yo, porque aquí ni trabajo me dan”, respondió a los que lo cuestionan por las redes.

“Caballero es Patria y … para mis hermanos, sigo siendo el mismo. Vamos a ver si me dan el pasaporte esta semana, caballero. Luisi, acuérdate, pónmele a estos números. A ver si me saco algo contigo. Estás apretando, estás en enfrentamiento y te estás enfrentando a la bolita, mi hermano. Estás apretando, que lo que te gusta es el jueguito… Y perdónenme, voy a salir cada vez que pueda. No me voy a mandar, porque allá adentro es chopo y jugo de boniato, ya lo expliqué. La jugada está apretada y la sopa es transparente. La hemoglobina te da para llegar al comedor y virar para atrás. Bendiciones, mis hermanos”, concluyó en su directa.

El Gato de Cuba salió de la cárcel en abril de este año, tras permanecer casi dos años encarcelado por el régimen. “Esa gente se pensó que me iban apagar, pero no me apagaron. No me apagaron”, dijo en esa ocasión al ser liberado.

El influencer fue arrestado en abril de 2021 acusado de "desacato" por criticar al régimen cubano en videos publicados en internet, muchos de ellos salpicados de humor y burla. El régimen le impuso una condena de dos años de privación de libertad que cumplió íntegramente.

Su madre, María Hernández, denunció en marzo de 2022 que en la cárcel sufría agresiones físicas y no se alimentaba bien, lo que violaba sus derechos como prisionero.

"El plato fuerte es col salcochada, huevos en mal estado, no hay medicamentos, les dan golpes", reveló entonces.