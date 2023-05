Policía cita al Gato de Cuba y le quita un pulóver

El influencer y expreso político Yoandi Montiel Hernández, conocido como El Gato de Cuba, denunció este viernes que fue citado por la policía de la Estación de Aguilera, en La Habana, y al llegar le quitaron el pulóver que llevaba puesto.

Después de salir del interrogatorio, el joven hizo una directa a través de Facebook donde mostró la estación policial y relató que los agentes le quitaron la playera y le advirtieron que debía "estar tranquilo" este sábado 20 de mayo, fecha en la que se conmemora el nacimiento de la República de Cuba en 1902.

Una hora antes, supuestamente antes de salir hacia su cita con las fuerzas represivas del Gobierno, Montiel Hernández posteó una imagen suya en Facebook con una playera de la iniciativa opositora Cuba Decide, la cual habría incomodado al régimen.

"Toda mi ropa está sucia, tuve que pedir esto prestado para salir de aquí", dijo mostrando una camiseta blanca.

El influencer fue encarcelado casi dos años por sus críticas a la crisis permanente en la isla y al mandatario Miguel Díaz-Canel a través de sus canales en redes sociales. El pasado 6 de abril fue liberado de forma definitiva de la prisión y al salir afirmó: "Esa gente se pensó que me iban apagar, pero no me apagaron. No me apagaron".

Yoandi Montiel. Facebook

En una transmisión en directo a través de Facebook, el expreso político reiteró varias veces que no lo cambiaron, que sigue siendo el mismo y que va a seguir diciendo la verdad.

No obstante, admitió que la estancia en la cárcel fue dura.

En sus últimas directas tras retomar sus canales en Facebook, ha hecho reír a los cubanos con sus ocurrencias al ver los precios actuales de los alimentos. Recientemente criticó el precio del tomate y el de los huevos, asegurando que una unidad en la isla cuesta 100 pesos, porque allí las gallinas sí ponen huevos de oro.