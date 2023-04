El Gato de Cuba se sorprende por el precio del tomate: "Esto está apretao"

El Gato de Cuba, quien fue liberado a comienzos de mes tras permanecer casi dos años en prisión por motivos políticos, ha vuelto a echar mano del humor para llamar la atención sobre los altos precios de los alimentos en el país, precios que se dispararon en el mercado informal mientras el influencer estuvo en la cárcel.

"Oye, atiéndanme acá, el que esté interesado... para buscarme una platica, la libra de tomate a 250 pesos, mira...Me llaman, cualquier cosa", dijo El Gato con su gracia habitual en una breve transmisión a través de Facebook.

"Esto está apretao, mira los tomates. Oye, aquí todo está chiquitico. Juéguenla", concluyó mientras sostenía en sus manos cinco tomaticos muy pequeños.

Como ya ocurrió esta misma semana en otro video similar, pero en ese caso sobre el precio de los huevos, el video cuenta en pocas horas con más de 7 mil reacciones y casi 700 comentarios, muchos de ellos felicitando al Gato por su regreso a las redes sociales, recomendándole que se cuide y que lo patrocinen cuanto antes para que abandone el país.

En otra publicación anterior, que también se viralizó, Yoandi Montiel Hernández -nombre real de El Gato de Cuba- se mostró escandalizado por el alto precio que alcanza por estos días el huevo en el mercado negro.

"Oye, atiende pa' acá, el huevo...el huevo...vale 100 pesos, o sea, que el cartón vale 3 mil. Mira, aquí las gallinas sí son las de los huevos de oro. Esto está apretao", comentó el ex preso político con su gracia habitual en otro breve video difundido en Facebook.

El Gato de Cuba salió de forma definitiva de prisión el pasado 5 de abril tras permanecer casi dos años encarcelado por el régimen.

“Esa gente se pensó que me iban apagar, pero no me apagaron. No me apagaron”, dijo en una transmisión en directo a través de Facebook en la que reiteró varias veces que sigue siendo el mismo y que va a seguir diciendo la verdad, aunque admitió que la estancia en la cárcel fue dura.

El Gato de Cuba fue arrestado en abril de 2021 acusado de "desacato" por criticar al régimen cubano en videos publicados en internet, muchos de ellos salpicados de humor y burla. El régimen le impuso una condena de privación de libertad que cumplió íntegramente.

Es una realidad que durante la estancia en prisión de El Gato de Cuba la situación alimentaria y económica del país empeoró todavía más, todo ello en un contexto de marcada inflación.

A finales de marzo fue noticia que los precios de los alimentos en Cuba subieron un 72,6 por ciento en un año, según datos de la Oficina Nacional de Información y Estadísticas (ONEI) del gobierno cubano.

“Los datos oficiales de febrero de 2023 indican que la política antinflacionaria no está siendo efectiva en Cuba. El encarecimiento de los alimentos es aún más grave”, indicó en sus redes sociales el economista Pedro Monreal.

El economista estadounidense Steve Hanke, profesor de la prestigiosa universidad Johns Hopkins, cifró la inflación de Cuba a principios de marzo en un 81%, 12 puntos por encima que hace un mes, colocando a Cuba en el puesto número 11 a nivel mundial, solo superada por Venezuela (2) y Argentina (7) en la región.