Sin medicamentos para tratar a una niña cubana con escabiosis

Un cubano denunció este lunes en redes sociales que en las farmacias del país no hay medicamentos para tratar la escabiosis que le diagnosticaron a su nieta pequeña.

Juan Carlos Izquierdo explicó que la niña Arislien Izquierdo fue llevada al Hospital Pediátrico Piti Fajardo del Municipio de Güines, en la provincia de Mayabeque. Ahí la doctora que la atendió determinó que la menor padecía de la referida enfermedad.

La escabiosis, también conocida como sarna o sarnilla, es una enfermedad de la piel causada por un tipo de ácaro que provoca mucha comezón. Es contagiosa y se propaga rápidamente por el contacto físico en hogares, instituciones educativas y residencias para ancianos.

Según Izquierdo, el médico que atendió a su nieta le indicó un tratamiento médico que consiste en sulfaprim y cefalexina, pero, al dirigirse a la farmacia local para adquirirlos, le comunicaron que en ese centro no los había ni en otras farmacias de la provincia.

¿Será esta la potencia medica de que se habla tanto por parte del gobierno cubano, que no tiene medicamentos para curar ni siquiera a los niños?, se pregunta Izquierdo en la publicación. “Un gobierno que regala medicamentos e insumos médicos a otros países y luego dice que en Cuba no hay medicamentos por culpa del Bloqueo (embargo de Estados Unidos contra el régimen)”, señala.

“Es necesario que el mundo reaccione y no siga apoyando a un gobierno que no es capaz de garantizar la salud ni siquiera de sus niños”, enfatiza.

A comienzos de año, un reportaje de la televisión cubana responsabilizaba a la administración estadounidense de la falta de medicamentos que hay en las farmacias cubanas, donde las inmensas colas son habituales.

El déficit de fármacos ha provocado un aumento en el mercado negro de la comercialización de medicinas de importación. En 2019 se mantuvieron en falta en Cuba un promedio de 47 medicamentos, aunque hubo periodos en que esa cifra llegó a los 85 fármacos, una situación que se extendió hasta el presente año.

Uno de los grandes ausentes ha sido el salbutamol, del que dependen los pacientes asmáticos. Varios cubanos han tenido que recurrir a las redes para pedir este medicamento, ya que no se les ha hecho muy difícil hallarlo en las farmacias.

En octubre, el humorista Ulises Toirac agradeció en Facebook el apoyo recibido para obtener el fármaco. “La publicación del spray de salbutamol movilizó a mucha gente. Unos para desearme salud, otros para brindarme los suyos (hay que tener en cuenta que ha habido una escasez muy grande en las farmacias y brindar el de uno es un acto arriesgado) ... ¡Hasta de la provincia Camagüey me contactaron! Gente en París, Madrid, Londres”, escribió Toirac.

“¡Gracias por tanto cariño y preocupación! Obvio que resolviera casi inmediatamente y ya no tengo un spray ¡tengo tres! La solidaridad y el desprendimiento son gestos muy bonitos. Me he sentido muy gratamente impresionado y respaldado por todos ustedes”, expresó.

Otro de los que recurrió a este método fue el actor Bárbaro Marín, que igualmente pudo conseguir el spray para aliviar su asma. En septiembre, el actor Héctor Noas expuso que el reconocido cineasta cubano Enrique Pineda Barnet, con quien tenía una estrecha relación personal, necesitaba el medicamento Copidrogel con urgencia, pues este no existía en las farmacias del archipiélago.

Más tarde, Noas comunicó que había obtenido “varias cajitas que le permitirán estar estable dos o tres meses”. “Esperemos se estabilice el surtido en la farmacia”, agregó.