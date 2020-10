Ulises Toirac consigue salbutamol gracias a la ayuda de cubanos

El humorista cubano Ulises Toirac agradeció el sábado en redes sociales el apoyo recibido para obtener salbutamol, uno de los medicamentos que actualmente escasea sobremanera en la Isla.

“Tengo que hacer un agradecimiento público, notorio y sumario”, escribió en Facebook. “La publicación del spray de salbutamol movilizó a mucha gente. Unos para desearme salud, otros para brindarme los suyos (hay que tener en cuenta que ha habido una escasez muy grande en las farmacias y brindar el de uno es un acto arriesgado)... ¡Hasta de la provincia Camagüey me contactaron! Gente en París, Madrid, Londres”, agregó.

“¡Gracias por tanto cariño y preocupación! Obvio que resolviera casi inmediatamente y ya no tengo un spray ¡tengo tres! La solidaridad y el desprendimiento son gestos muy bonitos. Me he sentido muy gratamente impresionado y respaldado por todos ustedes”, expresó.

Toirac había pedido en la misma red social ayuda para encontrar salbutamol en Cuba porque, según dijo, “no hay ni en los centros espirituales”. “Sin salbutamol en spray soy hombre muerto”, expuso, y seguidamente recibió comentarios de personas que se ofrecieron a apoyarlo.

Tales plataformas se han convertido en un recurso alternativo para que los cubanos puedan resolver las carencias que el Estado no soluciona. El actor cubano Bárbaro Marín también consiguió salbutamol para aliviar su asma a través de esta vía.

Marín había compartido su odisea con el salbutamol y cuestionó que en un país que se hace llamar potencia médica sucedan cosas que jamás vivió en su tiempo en Colombia, donde se instaló varios años antes de regresar a la Isla.

En septiembre, el actor Héctor Noas expuso en redes sociales que el reconocido cineasta cubano Enrique Pineda Barnet necesitaba un medicamento con urgencia que no existía en las farmacias del archipiélago.

“No le puede faltar el medicamento Copidrogel. Hace meses no lo consigue y ya no tengo a quién más recurrir. Sigue en falta. Hasta ahora los amigos cercanos han ayudado, cediendo parte del suyo a riesgo de quedarse ellos sin su medicamento”, dijo Noas, quien asegura tener una relación muy estrecha con el cineasta.

Más tarde, Noas comunicó que había conseguido “varias cajitas que le permitirán estar estable dos o tres meses”. “Esperemos se estabilice el surtido en la farmacia”, señaló, pues los establecimientos del país enfrentan una severa escasez a pesar de la pandemia del coronavirus.

Otra de las personas que recurrió a la vía de las redes sociales ante la carencia de un fármaco, fue la joven Mailén Díaz Almaguer, única sobreviviente del accidente aéreo de 2018 en La Habana en el que murieron más de 100 personas. Díaz especificó que el medicamento que necesitaba era la nitrofurantoína.

“Que le falte un medicamento a cualquier cubano o cubana es doloroso, pero que te falte a ti precisamente, que has tenido que pasar por tanto, es sencillamente conmovedor, hiriente y lacerante hasta lo más profundo del alma. Dios permita que surja un buen samaritano que posea el medicamento que necesitas y de buena fe te lo facilite. Mis mejores deseos para ti”, comentó un usuario sobre la situación de la joven.