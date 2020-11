Escritor Amir Valle: El cubano es el lobo del cubano cuando hay diferencias de posturas y pensamiento

El periodista y escritor cubano Amir Valle, radicado en la ciudad alemana de Berlín, expuso en redes sociales un análisis de cómo él personalmente apreció las elecciones presidenciales de Estados Unidos, y la forma en qué los cubanos dentro y fuera de la isla reaccionaron a ellas.

Al comienzo de su publicación, Valle, autor de la conocida investigación sobre la prostitución en Cuba titulada Habana Babilonia, reconoce que su punto de vista podía traer opiniones contrapuestas, por lo cual algunos lo tildarían de “comunista” y otros de “fascista”.

“Son los tiempos de extremismos que corren. Y en esos tiempos, como para no faltar al show, los cubanos del exilio nos hemos lucido”, escribe en Facebook.

“Por estos días, un colega alemán me preguntó por qué no veía en los foros mis opiniones sobre las elecciones, yo, que opino tanto y de tantas cosas. No tuve que pensarlo para que responder: la mayor y la más triste de las enseñanzas que nos deja ese ring de pelea sangrienta generada por las elecciones norteamericanas es cuánto daño antropológico ha hecho el castrismo a nuestro pueblo”, refiere.

Para el escritor hay una prueba “contundente” e “irrefutable” de su opinión y “es nuestro comportamiento, el de los cubanos exiliados, en estas elecciones: división extremista, ceguera, intolerancia política, ofensa y denigración como instrumentos de diálogo (diálogo que, obviamente, no existe), odio al pensamiento distinto, muletillas ideológicas segregacionistas, lenguaje procaz y sucio en vez de argumentos serenos”.

A juicio suyo, se trata de “las mismas técnicas inoculadas por el castrismo contra las que supuestamente muchos combaten” y que han sido arrastradas fuera de la isla, “lejos del castrismo, y esgrimidas en una puesta de escena alarmantemente absurda y vergonzosa con la misma sed de sangre que estilan allá, cada día, los verdugos de nuestro pueblo”.

“Es tal vez esa la prueba más clara de algo en lo que no quería creer: el cubano es el lobo del cubano cuando hay diferencias de posturas y pensamiento. Fuera del ring que hemos armado defendiendo a dos tipos a los que Cuba no les importa en lo más mínimo, salvo cuando le sirve ( y le servimos los cubanos) a sus propósitos políticos o económicos”, expresó.

“Ahí fuera, burlándose de las mordidas que nos hemos dado y que nos seguiremos dando, está medio mundo y, aún peor, están riéndose a carcajadas esos dictadores que gobiernan desde hace más de 60 años ese país que, aparentemente, pretendemos reconstruir de sus ruinas actuales lanzándonos dentelladas los unos a los otros. ¡Pobre futuro el de Cuba con gente como nosotros!”, agregó.

Valle, natural de Guantánamo, ha sufrido en carne propia el hostigamiento del régimen de La Habana, pues su citada obra, realizada en la dura década de los noventa, nunca fue editada dentro del archipiélago. A pesar de esta censura, se convirtió en un fenómeno de circulación clandestina en toda Cuba y más allá de sus fronteras, antes de que se concretara su primera edición en formato impreso. Al llegar la era de los dispositivos digitales, el texto pasó de mano en mano en soporte de "discos quemados".

Los problemas por su obra lo llevaron a radicarse en la capital alemana hace más de 10 años. “La coherencia la aprendí a golpes. Trato de no tener dobleces, de ser la misma persona, tanto en lo público como en mi interior”, dijo en una ocasión anterior.