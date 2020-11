Cindy McCain se une al equipo de transición Biden-Harris

Cindy McCain, viuda del senador republicano John McCain y presidenta de la junta directiva del Instituto McCain en la Universidad Estatal de Arizona, se unirá a la junta asesora del equipo de transición del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala harris, anunció hoy un comunicado de prensa en su sitio web oficial.

El objetivo de este equipo es liderar una transición al poder marcada por la crisis económica que ha provocado la pandemia del coronavirus en Estados Unidos, así como la extrema polarización política que han dejado estas elecciones.

La junta asesora de este equipo de transición se autodenomina como “diversa y bipartidista”, al atender a las intenciones de Biden de unificar y “sanar” el país bajo una sola administración sin observar el color político de sus ciudadanos.

“Esta transición es como ninguna otra, preparándose en el contexto de una crisis de salud global y una economía en apuros, lo que hace que la experiencia de la Sra. McCain como mujer de negocios, filántropa y defensora de los problemas que afectan a las mujeres y los niños sea aún más valiosa”, declaró Ted Kaufman, copresidente de transición Biden-Harris.

Cindy McCain no es la única republicana que se une a este equipo donde la diversidad ideológica es mandatoria. Transición Biden-Harris también sumará a Bob McDonald, expresidente y director ejecutivo de The Procter & Gamble Company y octavo secretario del Departamento de Asuntos de Veteranos.

La viuda del senador de Arizona John McCain ha mostrado su apoyo a la campaña Biden-Harris en reiteradas ocasiones. Algunos analistas piensan que fue su influencia sobre los votantes de Arizona lo que le dio el triunfo a los demócratas en este estado durante las actuales elecciones de 2020.

Cindy felicitó a Joe Biden en Twitter el pasado 7 de noviembre, cuando se anunció su victoria como presidente electo de Estados Unidos, y ha dicho a CNN que su “esposo estaría muy complacido” con el resultado.

Además de la conocida amistad entre los McCain y los Biden, McCain trabajó como asesor militar para el demócrata durante su periodo como senador en Delaware.

Trump dijo durante su campaña en 2015 sobre McCain: “Era un héroe de guerra porque fue capturado. Me gusta la gente que no fue capturada... Perdió y nos decepcionó. Nunca me gustó tanto después de eso. No me gustan los perdedores”.

Lo que fue tomado entre los seguidores del senador republicano como una ofensa hacia un hombre que se había convertido en una autoridad dentro de este Partido y que era admirado por su integridad y talante democrático.