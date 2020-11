Joe Biden califica como "una vergüenza" que Donald Trump se niegue a reconocer la derrota

El demócrata Joe Biden ha declarado que le parece una vergüenza que el actual presidente de Estados Unidos se niegue a aceptar la derrota en estos comicios.

"Sinceramente, creo que es una vergüenza", dijo Biden en Wilmington, Delaware, cuando un periodista le preguntó qué pensaba sobre la negativa del presidente Trump a reconocer que ha perdido estas elecciones.

"Lo único que, cómo puedo decir esto con tacto, creo que no ayudará al legado del presidente (...) Al final del día, ya sabes, todo se hará realidad el 20 de enero", agregó Joe Biden a su comentario de este martes en conferencia de prensa.

Joe Biden ha sido reconocido por medios de prensa de su país y por varios mandatarios del mundo como presidente electo de Estados Unidos. Ha estado en contacto con líderes extranjeros e insistió en que nada detendría la transferencia de poder.

Sin embargo, no se ha certificado ninguno de los resultados electorales y continúan varios recuentos de votos. El resultado definitivo se confirmará el 14 de diciembre, cuando se reúna el colegio electoral estadounidense.

En caso de confirmarse a Joe Biden como presidente electo el demócrata tiene un período de transición, hasta su investidura el 20 de enero, que debe aprovechar para elegir su equipo de trabajo para tomar el poder.

Según indica BBC, la Administración de Servicios Generales que tiene la tarea de coordinar la financiación y el acceso a las agencias federales para las administraciones entrantes, hasta ahora se ha negado a reconocer formalmente a Biden como presidente electo.

Esto significa que el equipo de transición aún no ha recibido los fondos federales y no ha podido enviar a su personal a departamentos claves, pero Joe Biden se muestra sereno y confiado, aseguró que francamente, no ve nada que frene a su equipo para tomar el poder en enero.

Mientras el presidente Donald Trump indicó el martes en la red social Twitter que continúa creyendo en su victoria en las recientes elecciones generales de su país.

"GANAREMOS", escribió en mayúscula para mostrar a sus seguidores la seguridad que tiene en que sus reclamos y acusaciones de fraude electoral pueden dar algún fruto que favorecerá a los republicanos y le permitirá seguir en el poder renovando su mandato.

Entre los republicanos muchas voces se han levantado exigiendo a Trump respeto al referirse al sistema electoral estadounidense. El senador Rob Portman ha declarado que Joe Biden lidera en un número suficiente de Estados para convertirse en el ganador de las elecciones de 2020.

Este senador republicano declaró además que el presidente Trump está en su derecho de impugnar aquellos procesos de conteo de votos que considere fraudulento, pero que debe presentar pruebas que respalden cualquier acusación en ese sentido.