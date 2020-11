Cubano pide poner fin al programa Vivir del Cuento por “burlas a las carencias del país” y le llueven las críticas

Un cubano ha pedido en sus redes sociales poner fin al programa humorístico Vivir del Cuento, uno de los más populares de la televisión nacional, porque según él en ese espacio se hacen “burlas a las carencias del país”.

Raydel Iglesias Prieto, quien de acuerdo con la información de su cuenta en Facebook es un cantante que nació en Pinar del Río y reside en La Habana, afirmó que Vivir… atenta contra todo lo que “nuestro pueblo sufre cada día”.

“Hasta cuándo El Cuento, NO+”, tituló Iglesias su post.

“Camaradas amigos revolucionarios, ¿hasta cuándo tenemos que ver cuánto cada semana este programa desacredita y se burla de las faltas y carencias de nuestro país? Atentando constantemente a todo lo que con gran sacrificio y amor nuestro pueblo sufre cada día...”, cuestionó.

“Este programa es lo mismo, la constante... Debemos saber por encima de todo que Cuba vive bajo la amenaza de un injusto genocida bloqueo, tenemos antes que todo dedicar a crear conciencia armonía espiritual... No diré más, todos conocen de lo que quiero reflejar en esta publi...”, añadió.

“Con mis amigos revolucionarios compatriotas aguerridos vamos por más, hasta la victoria siempre”, concluyó.

La publicación tiene hasta el momento 1411 comentarios, la inmensa mayoría rechazando su contenido.

“Lo más estúpido que he leído en meses”; “Dinosaurio estúpido. ¡Eso es lo que eres!”; “En Cuba se vive del cuento, que mejor programa que ese, con esos salarios quien no le roba al Estado, no te hagas el ciego, CHIVATO” y “Simplemente que se pudra con el comunismo junto a los que piensan así”, fueron algunas de las respuestas al post.

Uno de los que contestó fue el actor Andy Vázquez, quien interpretaba el personaje de Facundo en la serie y ahora se encuentra en Miami, tras ser expulsado de la televisión por sus críticas sobre los sucesos en el mercado habanero de Cuatro Caminos.

“Tenía o no mi razón. Cuando me sacaron a mi. Querían la destruction del programa. Cubanos, no permitamos que quiten ese excelente y tan gustado programa. Opinen aquí... demostremos que el pueblo es el que manda. Compártelo mil veces”, pidió el histrión.

Los internautas se pronunciaron a favor de la permanencia del humorístico en el aire y aseguraron que ese tipo de show sí representa la opinión y el sentir del público.

“Sencillamente están diciendo la verdad y se están quedando cortos, ya los años 80 pasaron, se ve que tú no careces de nada no lo veas más”; “El humor siempre ha sido y será la mayor arma de denuncia. Si el pueblo está de la forma que usted mismo reconoce, no creo sea por Panfilo y Chequera , lo único que debería hacer es unirse a este genial equipo. Lame botas”, y “No seas ridículo y oportunista, por esa mentalidad arcaica es que este país no mejora, debes tener buenos beneficios o debes andar 'luchando' algo”, escribieron varios seguidores del programa.

