Economista cubano propone dar migajas al exilio para lograr el fin del embargo

El economista y académico cubano Juan Triana, profesor titular del Centro de Estudios de la Economía Cubana, ha declarado que el gobierno cubano podría hacer una serie de pequeñas concesiones, sobre todo en su relación con el exilio cubano, para negociar una mejora en las relaciones con Estados Unidos bajo la nueva administración demócrata de Joe Biden y Kamala Harris.

En entrevista con el corresponsal en La Habana del diario español El País, Mauricio Vicent, Triana Cordoví analiza el impacto que podría tener el cambio en la Casa Blanca y declara:

"Siempre me he preguntado porque las autoridades cubanas no nombran un Cónsul Honorario en Miami con capacidad para emitir visados. Eso abriría espacios, sin lugar a dudas. Reducir los costos del pasaporte, extender su vigencia por diez años, eliminar las prorrogas. Mira cuantas cosas solo en el tema migratorio se pueden hacer y seguro estoy de que impactaría positivamente entre los cubanos residentes en Estados Unidos. También, permitir de forma transparente la inversión en el país de cubanos emigrados, algo que está en el espíritu de la ley de Inversiones, pero no en la mente de algunos que deciden en Cuba al respecto. Ello no solo operaría como un recurso económico, sino también político."

"Es cierto que generaría discrepancias en lo interno -añade Triana- pero creo que el precio de no hacerlo es mayor. El bloqueo es un gran muro que puede irse destruyendo ladrillo a ladrillo. Hay que aprovechar y hacer ahora de ambos lados".

Tras reconocer que "Biden tendrá sus propias prioridades" y "sus propias maneras de pensar Cuba", el funcionario cubano aseguró que es parte de la estrategia del partido Demócrata, "desmontar esas 132 medidas que Trump instrumentalizó, y en especial dejar sin efecto el título 3 de la Ley Helms-Burton, que permite interponer demandas a inversores extranjeros que supuestamente “trafican” con bienes expropiados". También apuntó que el nuevo presidente electo "puede dar facilidades mayores para que los norteamericanos viajen a Cuba, incluso eliminar todas las restricciones", "fomentar la cooperación científica en temas de interés para ambos países, como la biotecnología y la agricultura", o "recortar sustancialmente los fondos que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) dedica a perseguir los negocios con Cuba y "llevar a un plano superior el intercambio “people to people”, entre otras medidas. También calificó de "pesadilla" el gobierno de Trump "después del sueño de una noche de verano de Obama", y opinó que las reformas cubanas no deberían depender de la política estadounidense.

Al ser abordado sobre la posibilidad de que Biden sea el presidente que levante el embargo, Triana recordó que "el bloqueo fue codificado en la Helms-Burton, se necesitan las dos terceras partes del senado para ello y que la Cámara de representantes lo ratifique. Pero como Cuba siempre ha sido usada para negociar otros intereses, pues aunque lejana es la posibilidad, no es del todo imposible. No creo que el establishment demócrata esté listo para jugarse esa carta de inmediato, si, como es lógico, están pensando en la permanencia después de Biden. Kamala puede ser estratégica en ese empeño. Ella de alguna manera es un terremoto en el sistema político norteamericano, mujer, negra, hija de emigrantes y además inteligente, capaz y entrenada en el juego político en EE UU. Biden es el pasado–presente, Kamala es el presente–futuro. Hay que alinear muchos planetas para levantar el bloqueo, pero nada es imposible. Dependerá también de cómo avance el acercamiento entre ambos Gobiernos, aunque sería ingenuo pensar que Miami no tendrá peso en esa decisión mientras Florida siga siendo decisiva en las elecciones norteamericanas".

Este viernes, el diario oficialista Granma también publicó un artículo firmado por Iroel Sánchez donde asegura que ve "esperanzas" en "la normalización" de las relaciones EEUU-Cuba con el triunfo de los demócratas en las elecciones.

La nota de Granma también sostiene que el gobierno cubano ha puesto en marcha varias de las "sugerencias" del presidente Barack Obama durante su visita a La Habana en 2015.