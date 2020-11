Santiagueros compran desde ahora la carne de cerdo para celebrar el fin de año

Cuando faltan más de un mes para las celebraciones del 31 de diciembre en Cuba, muchos santiagueros han decidido garantizar desde ya el cerdo para la cena del último día del año, porque temen que la incontrolable escalada de precios eleve el costo de una libra de carne a una cifra mucho más inasequible.

Ahora mismo la libra de carne de cerdo cuesta unos 60 CUP, si es bistec se eleva este costo muchísimo más, y se espera que mientras más próximo esté el fin de año, se incrementen estas cifras, además de que pueda escasear mucho más ese alimento.

“Ya compré la pierna de cerdo para fin de año. Ya está en la nevera. No será la más fresca pero al menos ya está guardada ahí y no me faltará. Es cierto que te la encuentras a 55 pesos la libra por ahí, a veces, pero también está 60, es tener suerte. Esta me costó 55 pesos la libra, tiene más de 20 libras y tuve que pagar como 50 CUC. Como siempre todos los fines de año se pone más difícil conseguir una pierna, pues este año me dije que eso no me iba a pasar”, asegura Silvia, una ama de casa.

Es habitual que en Santiago de Cuba se hagan ferias comerciales para fin de año donde en numerosas carpas se comercialicen varios alimentos, entre ellos la carne de cerdo.

“Pero el año pasado la matazón de gente era mundial y no estoy para eso, además de que este año con el tema de la COVID, quién sabe si se hacen o no las ferias, entonces ante la inseguridad, es mejor precaver”, asegura.

Similar pensamiento es el de Ramón, a cuyos oídos llegó que el rumor de que se había “orientado” que a los productores de cerdo debían entregar carne para una futura feria comercial.

“Hay un vendedor de carne de cerdo de por mi casa que me dijo: 'Ramón asegura tu carne que la cosa se va a poner mala, para fin de año va a escasear la carne y la poca que haya va a alcanzar precios que son de aguántate y vamos'. Por eso compré mi pierna ya y ahí está guardada, la cogí a 55 pero me la trajeron a mi casa. Por mi edad me es difícil estar desandando por ahí”, acota.

Quienes tienen bolsillos más holgados, prefieren comprar cenas ya preparadas, pues hasta la puerta de la casa dejan la carne asada, el congris, la ensalada y los buñuelos.

“Todos los años encargo una cena con unas personas que lo hacen riquísimo. Les he encargado un cerdo pequeño, de entre 60 y 80 libras, que acompañan con bastante arroz y ensalada, y alguna vianda, me salía aproximadamente a un CUC por libra de carne, más menos. Este año les escribí y me dijeron que el mismo arroz, ensalada, y vianda, pero sólo una pierna, estará costando unos 130 CUC. Les agradecí y ahí mismo ni les escribí más y le dije a mi esposo: 'busca una pierna que este año la asamos nosotros mismos'. Y no ha terminado ni el mes de noviembre, así que en diciembre no quiero ver cuánto saldrá una cena para fin de año si la encargas”, comenta Odalis.

Para esta santiaguera, el anunciado incremento salarial ha “revuelto” los precios también: “yo creo que hay quien se cree que ya están pagando más y por ende vende más caro. Eso sucede con muchos productos y artículos en la actualidad, entre ellos la carne de cerdo”.

Para el santiaguero no hay festividad de fin de año sin cena familiar del 31 de diciembre, y esta, a su vez, es un altar de platos tradicionales: cerdo asado, congris, buñuelos de malanga, yuca con mojo, ensaladas, algún postre…

Tradicionalmente, para fin de año se vuelve más difícil conseguir la carne, pero en este 2020 otros aspectos –según parece– dificultarán aún más la búsqueda: la escalada de precios que hasta ahora nadie controla, la noticia en el horizonte de un aumento salarial y la escasez que ha matizado los meses previos.