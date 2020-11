EE.UU. exige al Gobierno de Cuba que libere al opositor Silverio Portal

La embajada de Estados Unidos en Cuba se ha hecho eco del tuit publicado por el Subsecretario interino de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Michael G. Kozak, en el que denuncia el encarcelamiento injusto y el deterioro de la salud del prisionero de conciencia cubano Silverio Portal.

“Después de 2 años de confinamiento en una prisión cubana, la salud de Silverio Portal sigue deteriorándose. Este tratamiento inhumano a Portal, encarcelado simplemente por sus creencias políticas, es inaceptable desde un país que es miembro del Consejo de Derechos Humanos” ha retuiteado la Embajada.

A comienzos de octubre, congresistas estadounidenses pidieron la liberación "inmediata e incondicional" del preso político cubano Silverio Portal Contreras. El proyecto de resolución fue presentado por la legisladora demócrata de origen ecuatoriano Debbie Mucarsel-Powell.

El proyecto, presentado por la legisladora de Florida, subraya que "el régimen cubano tiene que cesar su política de arrestar a ciudadanos que disienten", y recuerda que organizaciones como Amnistía Internacional han declarado a Portal Contreras prisionero de conciencia.

En un tuit de la congresista Mucarsel-Powell se describía a Portal Contreras como un activista afrocubano, encarcelado por el único motivo de hablar en contra de las violaciones de los derechos humanos del régimen en Cuba.

"Necesita atención médica urgente y estoy liderando una resolución bipartidista para que las autoridades cubanas lo liberen de inmediato", apuntaba la legisladora demócrata. Paradójicamente, unos días después de esta petición se conocía la noticia de la reelección de Cuba para ocupar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Portal Contreras ha sufrido en la cárcel dos isquemias cerebrales transitorias, una trombosis, dos isquemias severas y perdió la visión del ojo derecho. Su esposa tema por su salud y lo que pueda sucederle.

Lucinda González, esposa de Silverio Portal, explicaba en octubre pasado que otros prisioneros le habían comunicado que Portal estaba muy delicado. “Está que no puede ni caminar, arrastra el pie izquierdo, la mano izquierda no la puede mover si no es acompañado de la derecha", afirmaba González.

Luego de tres meses incomunicado, Portal Contreras pudo hablar en octubre con su esposa. “Nada de lo que te digan créelo. Yo estoy firme de aquí o me dan la libertad o me sacan muerto”.

La libertad de Portal Contreras ha sido pedida por la Unión Europea, mientras que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado medidas para garantizar su bienestar. Numerosas organizaciones no gubernamentales y miembros de la sociedad civil y la oposición cubanas se han solidarizado con la situación de este prisionero de conciencia.

Ante el agravamiento de su estado de salud centenares de personas en el mundo se han sumado a una campaña por su liberación, entre ellas el senador cubanoamericano por Florida Marco Rubio. “Más de 5.000 firmas han sido recolectadas instando por la libertad de Portal Contreras quien fue sentenciado a 4 años de prisión. ¡LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS Y DE CONCIENCIA!", expresaba el senador en la red social Twitter.

Silverio Portal fue procesado en 2018 por defender los derechos humanos en la isla y por gritar en una manifestación en las calles "Abajo Fidel Castro, Abajo Raúl". Por este motivo, fue arrestado por el delito de desacato y condenado a cuatro años de privación de la libertad.