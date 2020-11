Descemer Bueno la emprende contra quienes le quitaron su finca en Cuba: "Abajo Raúl y toda su descendencia"

El cantautor cubano Descemer Bueno la emprendió una vez más contra los funcionarios castristas que desalojaron la finca que tenía como propiedad en Cuba.

"Esta es la revolución que ustedes defienden. Este es el Gobierno que ustedes defienden", dijo Descemer al compartir imágenes del día en que desalojaron la propiedad, que compró en 2010 en Alquízar.

"Al lado de la Ceiba está el Caldero, así que cada uno de ustedes debe estar sintiendo las consecuencias de entrar donde nadie los manda, y sin permiso", dijo el músico, quien practica la religión yoruba.

"Tanto les molesta que un negro nacido y criado en un solar de La Habana Vieja pueda alcanzar el éxito, y su falta de dignidad y respeto. envidia y racismo enseña esta cara a la sociedad mientras yo aquí en USA decía: Abajo el Bloqueo", agregó el músico.

"Ahí se los dejo cuando vean la barba de su vecino arder pongan la suya en remojo. Me da igual quien esté de turno aquí o allá. Siempre gritaré Abajo Fidel, Abajo Raúl y toda su descendencia", finalizó.

En una ocasión el autor del tema musical Bailando relató que antes del desalojo a su finca, la Policía se presentó en el lugar para pedir explicaciones y documentos y que en más de una ocasión rompieron los candados de la reja y entraron sin su consentimiento.

."A mi casa entraron dos veces para desalojar y también contaron con el silencio mío. A los que me criticaron pronto les tocará pasar por lo mismo que a mí y a esta chica, no hay diferencia a la hora de tratarte como a una mierda, a todos les tocará su despertar", dijo en ese entonces.

Recientemente Descemer aseguró ser el único músico cubano que ha tenido al gobernante Miguel Díaz-Canel sentado entre el público del teatro Karl Marx, en La Habana, y no ha exaltado la presencia del mandatario: “Ni te saludé ni dije nada de ti. Como si tú no estuvieras porque tú no eres más importante que ninguna de la gente que va a mis conciertos”, dijo.

Incluso el músico ha exhortado a salir a las calles de Cuba a enfrentar al gobierno: "El pueblo lo que tiene es que salir para la calle y romper todas las tiendas esas y romperle la cabeza a todos ustedes, descarados, partida de delincuentes", sostuvo.