Omara Ruiz Urquiola: "Somos 15 millones de cubanos víctimas de una familia en el poder"

La profesora de diseño y activista opositora cubana, Omara Ruiz Urquiola, declaró hoy en día "somos 15 millones de cubanos víctimas de una familia en el poder.

"Somos ya 15 millones de cubanos entre los que estamos dentro y fuera, víctimas todos de una familia en el poder. Vivimos en un feudo en pleno siglo XXI. Y la intención de nuestra generación y de algunos más jóvenes es cambiar esa realidad", aseguró la activista a América TeVé.

Ruiz Urquiola dijo que los cubanos tenemos el derecho de insertarnos en el mundo como apuntó Juan Pablo II en los 90s, sin embargo eso nunca sucedió.

La activista aludió a las agencias internacionales de prensa como AP, EFE, Reuters, las cuales "no cubren aboslutamente nada de lo que está pasando" en Cuba.

Hace unos días Ruiz Urquiola fue detenida por un policía de la Patrulla Motorizada que le lastimó una lesión cancerosa que le provocó sangramientos.

"La sangre que hay en mi cuerpo es su responsabilidad", dijo.

"Ellos hicieron que saliera sangre de mi cuerpo. Son unas bestias, unos asesinos. A esta gente hay que acabarlos de sacar, no puede haber diálogo, no puede haber administración norteamericana demócrata o republicana, no puede haber Unión Europea que haga algún tipo de pacto con estos asesinos", sostuvo.

La activista cubana dijo además que el mandatario Miguel Díaz-Canel es un asesino y un testaferro.

"Díaz-Canel nada más es la cara nueva de un régimen criminal que nos agobia a los cubanos", indicó. "El mundo tiene que ver lo que nos están haciendo a los cubanos que pensamos diferente".

La declaraciones de Omara Ruiz Urquiola fueron hechas desde la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, donde un grupo de activistas se encuentran sitiados por represores de la Seguridad del Estado por exigir la liberación del rapero contestatario Denis Solís.

Los miembros del Movimiento San Isidro se encuentran exigiendo la libertad de Denis Solís, a quien el Tribunal Provincial de La Habana lo ha condenado a 8 meses de privación de libertad por un presunto delito de “desacato”.

En aras de demandar su liberación, los activistas convocaron a un susurro poético este 17 de noviembre a las 4:30 de la tarde, en la calle Damas 955, en La Habana Vieja, con el fin de apoyar a Denis y visibilizar su causa.