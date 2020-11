Cubanos contestan a tuit de Díaz-Canel hablando del “sacrificio” de los dirigentes: Ustedes no hacen cola

Varios cubanos en la red social Twitter contestaron al gobernante Miguel Díaz-Canel luego de que publicara unas palabras del fallecido dictador Fidel Castro que hablan del “sacrificio” de los dirigentes.

“Fidel el 17 de noviembre de 2005: "Cuando un pueblo llega a la misma disposición de sacrificio que cualquiera de aquellos que con lealtad y sinceridad traten de dirigirlos y traten de conducirlos hacia un destino, eso solo es posible a través de principios, a través de ideas"”, señala el tuit de Díaz-Canel.

“¿La misma disposición de sacrificio??? No jodas!!! Uds han sido los comandantes de los yates, los vinos caros, las langostas y los camarones, las mansiones, los autos de lujo...mientras el pueblo pasa hambre y sufre en la más penosa miseria. Sacrificio??? Qué cínicos son!!!”, comentó el líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer.

“Los dictadores no tienen amigos ni lealtades. Fidel no hizo más que llegar al poder y encarceló a Huber Matos y Eloy Gutiérrez Menoyo y se limpió a Camilo Cienfuegos y en unos añitos mandó a Ernesto Guevara de la Serna en misión suicida a Bolivia sabiendo que no regresaría vivo”, expuso otro.

“Siempre estuve de acuerdo en sacrificarme como el que me dirigía, pero nunca llegué a tener 3 Mercedes Benz, el yate “Acuarama II” de 90 pies de eslora, un IL-62, cotos de caza, una mansión con piscina en Punto 0 y 60 casas por toda Cuba... en eso el comandante me aventajó”, apunta un tercer internauta en tono sarcástico.

“¿En serio?, ¿mismo nivel de sacrificio?, no creo, ya esto es el colmo, se están burlando todos de los cubanos, cómo se le puede ocurrir a un presidente (o como se llame) decir eso, cuando ustedes no saben lo que es hacer cola, coger bus, atenderse en un hospital, y así podría decir más”.

A fines de octubre, el periodista independiente Henry Constantin, director de la revista La Hora de Cuba, envió una misiva a la Asamblea Nacional del Poder Popular pidiendo la destitución del gobernante Miguel Díaz-Canel por los “pésimos resultados de su gestión” en el poder.

Entre las deficiencias alegadas, resaltó que los cubanos perciben “uno de los cinco salarios promedios más bajos del mundo, con el que ningún ciudadano puede desarrollar una vida en condiciones mínimas materiales dignas”.

Asimismo, destacó “la falta de confianza” de los cubanos en los políticos y funcionarios públicos, además del “mal estado de los hospitales y la escasez de especialistas, medicinas y equipamiento, así como el monopolio estatal sobre la salud pública”.

Los cubanos viven actualmente una escasez tremenda de alimentos y productos de primera necesidad, agudizada por la pandemia del coronavirus, una realidad que no afecta del mismo modo a la cúpula castrista. En agosto, una mujer en Matanzas se dirigió a Díaz-Canel en redes sociales para hacerle saber la difícil situación por la que atravesaba con sus hijos pequeños, alimentándose solo con arroz y pepino.