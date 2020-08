Madre cubana a Díaz-Canel: “Mi hijo lleva tres semanas comiendo arroz con pepino”

Una joven madre cubana hizo una publicación en redes sociales dirigida al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, donde describe la penosa situación que debe afrontar con su familia en la provincia de Matanzas.

“Señor presidente, por favor, no nos haga pasar más vergüenza, los niños en mi país no nacieron para ser felices, lo digo yo, que no tuve ni una muñeca, porque mi madre la boba se pasó 11 años trabajándole al MININT y le dieron tres patadas por el trasero cuando tuvo a mi hermana inválida y no tuvo con qué comprarme un juguete”, dice al comienzo del texto.

Captura de publicación en Facebook.

“Lo digo porque mi hijo, señor presidente, lleva tres semanas comiendo arroz con pepino, lo digo porque mi bebé de seis meses ya le toca comer su puré, y yo no tengo cómo buscarle el pollo o la vianda”, aseguró.

“Porque no tengo tarjeta USD, porque cuando trabajaba en una fábrica para ganarme la vida dignamente no me alcanzaba ni para tres días, y es entonces cuando una quiere tirarse a la calle a jinetear”, lamentó.

“Está aquel que no ve los feminicidios, los asesinatos y los robos, para estar velándole el c*** a una y meterla presa tres años, sin escatimar nada, señor presidente”, expuso.

“Soy joven, viví en un pueblo donde la gente da la vida por esto [la revolución], pero salí de ahí y vi la crueldad, y estoy decepcionada de mi país, de la tanta dignidad de fachada, con la cual lucran”, denunció.

“Mis hijos no tienen por qué pasar por esto, yo no tengo por qué pasar por esto, nadie lo tiene que aguantar, porque la vida es para vivirla no para sobrevivirla cada día, como si estuviéramos en una selva. Basta ya, todos digamos basta ya”, concluyó.

La publicación recibió numerosos comentarios de críticas al régimen. “Siento mucho que llevamos 61 años confundiendo patria con gobierno, siento mucho que solo unos poco son los que dicen la verdadera historia en la que vivimos todos los días, siento mucho que aun viviendo en la miseria extrema vengan algunos a querer tapar el sol con un dedo”, dice uno de ellos.

Recientemente se hizo viral igualmente un video de una madre cubana quien se preguntaba por qué el estado no se ocupaba de dar un bono de comida, sin cobrar nada, a las personas vulnerables, ancianos y madres solteras con varios hijos, y aquellas que no estaban percibiendo ingresos al no poder trabajar debido a la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus.

“Es muy fácil poner cuarentena para el que lo tiene todo en la casa”, planteó. “En Cuba hay millones de personas que no pueden ni soñar con tener un dólar en el bolsillo. Entonces lo que tienes es CUC, vas al banco a comprar dólares y el banco no te los vende”.

“Ya no se puede tener miedo, hasta cuándo vamos a tener miedo. Lo que me da miedo es el futuro de mis hijos”, dijo. “Tengo dos hijos y los estoy criando con mucho trabajo y sacrificios”.