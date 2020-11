Médico Alexander Pupo sobre doctora que lo acosó por sus publicaciones: Abusó de su poder

El joven médico cubano Alexander Raúl Pupo Casas, quien ha sufrido la hostilidad del régimen por sus publicaciones críticas en redes sociales, lamentó que la prensa oficialista rindiera homenaje a la doctora que ha actuado como uno de sus principales represores.

“Una vez más la prensa nacional, fiscalizada por el PCC sale en defensa de sus represores para tratar de hacerlos quedar bien ante la opinión pública”, escribió Pupo, refiriendo que en las noticias nacionales habían salido sendos reportajes haciéndole un homenaje a la especialista.

“Yo no voy a decir que la señora es mala como doctora, para nada. Me respeto mucho como para andar difamando o mintiendo sobre alguien, aunque sea mi peor enemigo. Confirmo la noticia de que es una excelente doctora, con muchos años de experiencia, y que además por sus manos han sido salvadas muchas vidas, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero pudiera mencionarle nombres de otros muchos profesores neurocirujanos, tanto en Tunas como en Holguín, con los cuales he aprendido y que la superan en todos los sentidos sin que se haya hecho jamás un mínimo homenaje sobre ellos”, apuntó.

Para él, sin embargo, hay una intencionalidad detrás del homenaje, ya que el mismo coincide con una campaña de desprestigio en su contra en redes sociales.

“El tiro les ha salido por la culata, pues cada campaña difamatoria sobre mi ha sido desmontada por mis colegas, pacientes, amigos y seguidores, quienes han sabido responder con argumentos irrefutables todas las patrañas que se han tratado de inventar los grupitos de ultraizquierda y sus ciberclarias”, aseguró.

Pupo sostiene que la doctora violó el Artículo 54 de la Constitución vigente en Cuba y el Artículo 19 de la Declaración Universal para los Derechos Humanos “cuando me juzgó y acosó laboralmente por mi modo de pensar, lo cual la convierte en anticonstitucionalista”.

“Tampoco mencionaron toda la campaña difamatoria que promovió en mi contra junto a la ciberclaria Violeta Guillois y el grupo #DeZurdaTeam. Tampoco mencionaron su falso testimonio cuando publicó en las redes que estaba siendo amenazada por mis seguidores y por mí, cosa que sería muy difícil de probar en un juzgado, pues el mensaje que puso como evidencia fue enviando al móvil de su hijo, que se encuentra en la frontera de México tratando de saltar a los EEUU, financiado, estoy casi convencido, por el dinero de su mamita (como si las líneas telefónicas cubanas y mejicanas fueran fáciles de confundir)”, escribió.

“También se les olvidó decir que esta señora fue capaz de juzgar a mi padre por tener un hijo anticomunista, cuando el propio hijo de ella publica en sus estados de WathsApp fotos de Fidel, Raúl y Diaz Canel vestidos de mujer. Esto además de ser vergonzoso hasta para ella, demuestra su doble moral”, expuso.

Según comentó Pupo, la doctora “abusó de su poder” cuando decidió sacarlo de su servicio aún sin que la sanción que le impusieron fuese definitiva. “Tampoco mencionaron que tienen a mis colegas casi bajo para que no se comuniquen conmigo y no me apoyen en mi situación. Nada, como casi todo lo que publica la prensa cubana mediatizada e izquierdista, es una maniobra para tratar de librarla de la responsabilidad que le corresponde como violadora de la Constitución y abusadora de poder”, agregó.

“Poco me importan sus campañitas difamatorias ridículas, poco me interesa que usen todos sus recursos para tratar de anularme, soy hombre de principios y esos ninguno de ustedes puede derrotarlos, porque para derrotar los principios de un hombre primero tienen que saber de principios, y ustedes solo saber mentir y justificar”, expresó.

“Seguiré de pie como hasta ahora, desmontando cada idiotez que se les ocurra contra mi persona. Soy médico de corazón, solo sacándomelo del pecho me quitarán ese sentimiento y esa convicción. No les debo ni sanción ni multa. Soy hombre de bien, pero les voy a seguir dando pelea hasta que o se haga justicia, o se vayan de mi país y nos dejen vivir en paz y libertad. ¡¡¡Viva Cuba Libre!!! La Revolución somos nosotros”, finalizó.