Madre cubana exige al Gobierno que ponga los pañales desechables al alcance de todos

Una madre cubana ha desatado su indignación en Facebook ante la escasez de pañales desechables en tiendas en CUC y en moneda nacional, en contraste con la amplia presencia de ese artículo en establecimientos en moneda libremente convertible, lo que tilda de “falta de respeto”, tratándose un producto de primera necesidad.

La internauta centró su molestia en el caso de la Isla de la Juventud, lugar donde reside, y acompañó su queja -publicada en un grupo de Facebook de compraventa de Revolico- de una foto en la que se ve el momento en que un cargamento de pañales es introducido en una tienda.

“Hoy contemplamos esta foto que me enfurece demasiado y me decepciona, cómo es posible que un país que no pagan en MLC saque estos productos tan necesarios en un lugar donde no están al alcance de la mayoría del pueblo”, escribe la madre cubana.

Califica de “falta de respeto” que algo así pase, y recrimina a las autoridades una promesa incumplida, pues dijeron que las tiendas iban a estar abastecidas de forma similar: “todo ha sido una mentira”, añade.

“Pedimos a gritos que pongan estos artículos al alcance de todo el pueblo...nosotras las madres y mujeres embarazadas necesitamos acceder a los culeros que tanto necesitamos y muchas otras cosas más. Igualdad para todos”, concluye.

(Fuente: Grupo de Facebook/Revolico Isla de la juventud Compra/Ventas(Rich Cuban)

Quejas similares abundan desde agosto en las redes sociales, cubanos que miran con suma indignación, por ejemplo, como en las tiendas en CUC no solo escasean los productos, sino que además está racionada la venta de unidades de un artículo determinado, cuando luego de ese mismo artículo se puede comprar todo lo que se quiera en una tienda en la que se cobra en la moneda que interesa recaudar al gobierno.

Las tiendas en CUC desde hace muchas semanas están convertidas en "el patito feo" frente las flamantes tiendas en moneda libremente convertible, donde a pesar de las colas hay más ofertas.

A comienzos de noviembre, una cubana denunció la escasez total de artículos a la venta en una tienda en CUC del Centro Comercial del Comodoro, en el habanero municipio Playa. En ese caso la internauta acompañó su denuncia de tres fotos que revelaban un desabastecimiento desolador.

Previamente, a mediados de septiembre, otro cubano denunció en redes sociales que fue a comprar un paquete de pollo en una tienda en CUC y lo único que encontró fue agua y ron, según confirmó también en ese caso con una foto en la que solo se veían hileras de pomos de agua.

En julio el gobierno cubano abrió tiendas de alimentos y otros productos de primera necesidad en las que se compra con tarjetas emitidas por bancos cubanos con un respaldo en moneda fuerte. Sin embargo, la polémica medida -dirigida a captar divisa fuerte- ha acentuado todavía más las diferencias entre quienes tienen acceso a la moneda extranjera y quienes no.

En un alarde de falsa promesa, el gobierno dio a conocer en el mismo mes de julio una detallada lista de los artículos que estarían a la venta en las tiendas en CUC.

En el ilusorio listado figuraba una gran cantidad de alimentos y productos de aseo como detergente, jabón de lavar y tocador, papel sanitario, desodorante, crema dental, almohadilla sanitaria, culeros desechables, toallitas húmedas, champú, frazada de piso y cepillos dentales, u otros de ferretería como pinturas, cemento gris y blanco, y un largo etc.

Un fallido listado de expectativas que cuatro meses después los cubanos no cesan de denunciar en sus redes sociales como una promesa incumplida.

Valga aclarar que aunque los establecimientos en moneda libremente convertible suelen estar más surtidos, en ellos también asoma de vez en cuando el fantasma del desabastecimiento, tónica general del 2020 en toda la isla.