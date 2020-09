Cubano solo encuentra agua y ron en una tienda en CUC: “¿Qué vamos a comer los que no tenemos dólares?”

Un cubano denunció en las redes sociales que fue a comprar un paquete de pollo en una tienda que vende en CUC y lo único que encontró fue agua y ron.

El usuario de Facebook identificado como Itachi Akatsuki, publicó en el muro del grupo público ‘Noticias de Cuba y el mundo’ tres fotografías del establecimiento comercial, en el que se pueden observar varios estantes con solamente hileras de pomos de agua.

“Hoy fui a comprar un paquete de pollo a la tienda cerca de mi casa .Tienda que no es en dólares, es en moneda nacional y pesos convertibles, y cuando llegué a la puerta lo único que había era esto: agua y ron·, describió.

“Y yo pregunto: si toda la mercancía se la llevaron para las tiendas en dólares, ¿qué vamos a comer nosotros los que no tenemos a nadie que nos mande dólares?”, cuestionó.

Facebook/ Noticias de Cuba y el mundo

El post ha recibido numerosas respuestas de personas indignadas con la situación por la que atraviesan millones de cubanos, que no tienen acceso a las tiendas en moneda libremente convertible.

“Eso mismo nos preguntamos todos, qué vamos a comer. Es una falta de respeto lo que hay con la población. No, y lo que nos falta, esto es poco. Y nada, al final el cubano se adapta a cualquier situación, pero este país cada día peor, esto da lástima”, criticó una internauta.

“Qué descarados son, ahora quieren que el pueblo tenga dólares. Y cuántos años cumplían de prisión cuando un cubano lo denunciaban que tenía dólares, ya se les olvidó”, recordó otra.

“Bueno, aquí en Santa Clara estamos igual, eso lo único que hay”, precisó una residente en Villa Clara.

“Sí, es muy incómodo y frustrante, a mí me mandan dólares pero me dan CUC y no puedo tampoco comprar nada pues no surten las tiendas. No sé qué vamos a hacer”, contó una residente en Caimito, Mayabeque.

“Y no solo eso... lo llevan también para las tiendas virtual a un precio que no todos pueden llegar. Es un descaro lo que se está viviendo, estamos en la jungla, que se salve quien pueda”, agregó una joven espirituana.

“Eso es increíble, mi esposo no es cubano y yo le cuento y le explico y no lo cree, porque en ningún lugar del mundo pagan con una moneda y venden con otra , eso no existe”, escribió otra mujer.

Hubo quien echó mano del típico humor cubano: “Bueno, ahí tienes agua para que no te deshidrates y ron para que te desinfectes, jaja, te están cuidando y todavía te quejas”.

La escasez de alimentos en Cuba ha llegado a niveles críticos con la pandemia de coronavirus. En julio el gobierno decidió abrir tiendas de alimentos y otros productos de primera necesidad en las que se compra con tarjetas emitidas por los bancos cubanos con un respaldo en moneda fuerte.

La medida, dirigida a captar divisa fuerte, ha agudizado las diferencias en la población entre los que tienen dólares y los que no tienen.

Recientemente la actriz Madai Fadraga calificó esa realidad como una “falta de respeto”, tras visitar tiendas en CUC cuyos mostradores solo tenían “tres pozuelos”, mientras que las otras mostraban un excelente surtido.

“Están abarrotadas, en los mostradores no cabe la comida, los pisos llenos de caja. Es un abuso con la gente, porque no todo el mundo tiene a alguien que le mande dinero de afuera”, protestó.

La publicación recibió miles de muestras de apoyo por parte de seguidores y lectores en general que la compartieron en sus redes sociales.

“Nos están discriminando, separando y abusando. Todo el tiempo, todos los días. Y es exactamente lo que dices. No es por mí el dolor, es por los viejitos que no tienen a nadie que les mande dólares, es por las madres de los niños que se quedan sin poder comprar nada”, comentó una usuaria.