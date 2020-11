La madre de Iliana Hernández logra entrar a verla: "Por fin la dejaron pasar"

La madre de Iliana Hernández pudo finalmente entrar a la sede del Movimiento San Isidro a ver a su hija, que está en huelga de hambre desde la tarde del miércoles.

"Les tengo una sorpresa, aquí está mi mamá, que por fin, después de dar mil vueltas, la dejaron pasar", dijo Iliana en una directa a través de CiberCuba Noticias.

Su mamá, Maricelis Cardosa Elías, dijo que estaba desde bien temprano en la esquina de la sede, en la calle Damas, pero no le permitían entrar.

"Vine a ver si me los puedo llevar a todos", dijo Maricelis, provocando las risas de los activistas.

Iliana aprovechó para volver a resaltar que "la única persona que puede venir a sacarnos de aquí es Denis Solís González".

"Bueno, yo voy a ir ahora a traerlo", replicó su mamá, que ha vivido sus días de mayor angustia, sabiendo el peligro que corre la vida y la integridad de su hija.

La mamá de Iliana fue detenida y forzada a entrar en la patrulla 154 el jueves, cuando intentó entrar a la sede del Movimiento San Isidro a ver a su hija. La tuvieron retenida en la estación policial de Cojímar durante unas horas.

"Me traen de vuelta a mi mamá. Ella vino a ver a su hija porque sabe que yo no voy a comer hasta que traigan a Denis. Ella me conoce y conoce a estos tiranos y sabe que me van a dejar morir", gritó Iliana a los represores que desde el lunes los acechan desde las esquinas de la sede.

"¡Ella vino a ver a su hija que se va a morir en huelga de hambre por culpa de esta tiranía!", acotó.

Iliana Hernández, reportera de CiberCuba, es una de los cuatro activistas que están en huelga de hambre desde las 3:00 de la tarde del miércoles, luego de que los agentes de la Seguridad del Estado le quitara los alimentos y el dinero a la vecina que le suministraba la comida.

Otros tres activistas –Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Osorbo y Esteban Rodríguez–están a punto de cumplir 72 horas en huelga de hambre y sed y se encuentra muy débiles.

Iliana hizo un llamado en redes sociales para que los cubanos de la isla se sumen y apoyen a los activistas, que buscan no solo la liberación de Denis Solís, sino la de Cuba toda.

"Familia, hay 3 hombres que están muy débiles ya, no basta con dar like y compartir en redes, se necesitan más acciones reales", expresó Iliana.

Por su parte, la escritora Katherine Bisquet dijo esta mañana en sus redes sociales que, "si un número significativo de cubanos justos no ha reaccionado y no sale a las calles a protestar por esta doble injusticia", se sumaría también a la huelga de hambre, porque "los cubanos necesitan saber que estas personas van a morir luchando contra una injusticia".