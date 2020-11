Luis Manuel Otero, Maykel Osorbo y Esteban Rodríguez, muy débiles en su tercer día de huelga de hambre y sed

Los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Osorbo y el periodista independiente Esteban Rodríguez, se encuentran ya "muy débiles" en su tercer día de huelga de hambre y sed.

"Los que estamos en huelga de hambre estamos aguantando, pero Luis Manuel Otero Alcántara, Maykel Castillo Pérez y Esteban Rodríguez han amanecido muy débiles, su huelga es de hambre y sed", informó la reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, que es una de las huelguistas dentro de la sede del Movimiento San Isidro.

"Están débiles, han bajado mucho de peso", dijo Katherine Bisquet, quien también se encuentra con ellos en la sede.

"Familia, hay 3 hombres que están muy débiles ya, no basta con dar like y compartir en redes, se necesitan más acciones reales", resaltó Iliana.

Iliana señaló que "los que saben dicen que una persona así no sobrevive más de 10 días", en referencia a la huelga de hambre y sed que iniciaron el miércoles a las 3:00 de la tarde Luis Manuel, Maykel y Esteban.

"Yo estoy aquí y lo estoy viendo, nadie me lo está contando, sus vidas corren peligro, la dictadura los dejará morir, pero de ustedes depende que no sea así. Por favor, cubanos, no nos dejen morir. Los que estamos solo en huelga de hambre tenemos más esperanza de vida", pidió Iliana.

"Desde aquel fatídico día del 59 los cubanos seguimos inertes, no nos movemos. Solo somos títeres manipulados por mentes demoníacas, frías. A veces creo que todo esto es un juego macabro, algún tipo de maldición, una película de terror. Solo así hallo aparente conformidad y entiendo por qué tanta resignación. Me causa espanto la cobardía del pueblo, la poca determinación", dijo en redes sociales el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, detenido el jueves cuando intentaba llegar a San Isidro.

Este sábado, a las 3:00 de la tarde, se cumplirán 72 horas exactas desde que 9 personas dentro de la sede del Movimiento San Isidro, en Damas 955, Habana Vieja, decidieron entrar en huelga de hambre y huelga de hambre y sed, luego de que la Seguridad del Estado les cortara los suministros que les proveía una vecina, en un intento por forzarlos a desistir de sus peticiones.

La madrugada siguiente, fueron atacados con un líquido químico que les echaron por debajo de la puerta mientras dormían en el piso, y por el techo, para contaminar la cisterna.

Ante la creciente hostilidad y represión, los activistas –que han enfrentado la represión con arte y poesía– decidieron aumentar sus demandas y exigir el cierre de las tiendas en moneda libremente convertible en todo el país, lo que se suma a su petición primaria de que liberen al rapero contestatario Denis Solís y que devuelvan a su vecina Daylys Bandera el dinero que le quitaron para impedirle ayudarlos.

Demandas del Movimiento San Isidro / Movimiento San Isidro

Esteban, colaborador de ADN Cuba, dijo en una directa que, quienes están en huelga de hambre y sed, se van sintiendo casi sin energía y que a veces ya hablan cosas sin sentido.

Además de Esteban, Maykel y Luis Manuel, están en huelga de hambre Iliana Hernández, Adrián Rubio, Oscar Casanella y Osmani Pardo.

El resto de los activistas que se encuentra dentro del Movimiento San Isidro, están apoyando a los huelguistas y exigiendo también la libertad de Denis Solís y el cierre de las tiendas en divisas. Ellos son Katherine Bisquet, Anamely Ramos, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Jorge Luis Capote, Niovel Abu Tamayo y Anyell Valdés Cruz.

Esta última, se sumó el jueves a los activistas. La mujer supo lo que estaba sucediendo y, como no es reconocida por los agentes de la Seguridad del Estado, se las agenció para entrar en la sede y se encuentra ahí desde entonces ayudando en todo lo que puede y dándoles ánimo.

"Ella es un ángel que nos mandaron, yo realmente estaba muy cansada, ya no podía", dijo Omara Ruiz Urquiola.

Los artistas Yasser Castellanos y Humberto "El Joker" Mena abandonaron este jueves la huelga de hambre. El primero sufrió constantes vómitos y dolores y decidió comenzar a ingerir alimentos y mantenerse apoyando a los que siguen dentro. El Joker tuvo que irse de la sede por razones personales y fue arrestado por agentes de la policía política, que había prometido no detener a ninguno que decidiera salir de ahí.