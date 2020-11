Mara Tekach: Son "horrorosos y alarmantes" los niveles de opresión del régimen cubano contra activistas de derechos humanos

La coordinadora de la Oficina de Asuntos Cubanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mara Tekach, condenó la creciente represión contra los activistas del Movimiento San Isidro que piden pacíficamente la liberación de Denis Solís.

Tekach dijo a CiberCuba que son "horrorosos y alarmantes" los niveles de opresión que el aparato represivo del régimen cubano ha desplegado recientemente contra activistas de derechos humanos, que lo único que han hecho es responder a la represión y la arbitrariedad con poesía y determinación.

"Tenemos que recordarle al mundo lo que está ocurriendo en Cuba. Los niveles de opresión son horrorosos y alarmantes. Constantemente estamos viendo abusos de derechos humanos, constantemente lo vemos en las redes sociales, constantemente", enfatizó.

"Esta semana hemos visto un incremento preocupante de la represión. Hemos visto la tragedia del pueblo cubano en materia de derechos humanos en los rostros de las víctimas y las lágrimas de sus seres queridos. El mundo no puede apartar la mirada de lo que está pasando. El régimen sistemáticamente aplica detenciones arbitrarias como herramienta para suprimir las libertades de la población, algo que ha sucedido por décadas. No podemos ignorarlo y el mundo no debe apartar su mirada de esta realidad", manifestó vía telefónica a CiberCuba.

"Estados Unidos está comprometido con la defensa de las libertades democráticas y estará siempre dispuesto a apoyar al pueblo cubano", resaltó Tekach.

Denis Solís fue arrestado el 9 de noviembre por expresar sus ideas políticas y se le practicó un juicio secreto y arbitrario en el cual lo condenaron a 8 meses de prisión en Valle Grande, por el supuesto delito de "desacato".

Un grupo de activistas, periodistas y artistas independientes se encuentran dentro de la sede del Movimiento San Isidro exigiendo la libertad de Denis a través de lectura de poesía. El miércoles, 9 de ellos se declararon en huelga de hambre luego de que la vecina que les suministraba la comida fuera intercedida por la Seguridad del Estado y le quitaran los alimentos.

La madrugada de este viernes, los activistas fueron atacados con un líquido químico que les echaron por la puerta y por el techo, cerca de la cisterna. Ante esto, los manifestantes respondieron con un nuevo reclamo para deponer su huelga de hambre: cierren todas las tiendas en dólares.

La reportera de CiberCuba, Iliana Hernández, es una de las activistas que se encuentra entro de la sede del Movimiento San Isidro. La tarde de este viernes su madre fue forzada a entrar en un patrulla de policía cuando intentaba despedirse de ella, ante los riesgos que corre su hija con la huelga de hambre y porque "ella conoce a estos tiranos y sabe que me van a dejar morir".