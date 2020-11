William Levy impresiona con nuevo look para la novela "Café con aroma de mujer"

El actor y productor cubano William Levy publicó en su cuenta de Instagram este miércoles una foto en la que deja ver su nuevo look para el personaje de Sebastian en la nueva versión de la telenovela “Café con aroma de mujer”.

“Levántate y brilla… Día 1. Los amo a todos”, fue la frase que acompañó la instantánea unida a un emoji haciendo un guiño. Los fans del artista no tardaron en llenar de comentarios la publicación con frases como: “William con aroma de café”, “Éxitos y mucha suerte parcero”, entre otros.

La instantánea en menos de 4 horas ha recibido casi 400 mil likes y disímiles halagos por parte de sus seguidores, ansiosos porque se estrene la producción.

Una seguidora le preguntó por el estado de salud de su hijo tras el accidente que sufrió en octubre pasado en su carrito de golf y tuvo que ser intervenido, a lo que respondió con el comentario de: “Poco a poco, mejorando cada día. Gracias a ustedes por sus buenos deseos”.

“Primera vez, en un año, que estoy fuera de Miami", dijo el artista recientemente tras su llegada a Bogotá para el remake de la novela colombiana, en la que compartirá actuación con Carmen Villalobos.

El actor de “La tempestad” y la actriz de “Sin senos no hay paraíso”, interpretarán a los personajes de Sebatián y Gaviota en el reboot de la novela que escribió Fernando Gaitán en la década de los noventa, que interpretaron el brasileño Guy Ecker y la colombiana Margarita Rosa de Francisco.

Levy, nacido en La Habana, tocó la sensibilidad de muchos cubanos a inicios de noviembre cuando conmemoró el Día de los Veteranos en Estados Unidos con una foto en Instagram de un soldado americano cargando a su hijo con la bandera en su mano derecha.

"Nunca olvidaré cómo me sentí cuando un régimen comunista me quitó la libertad dada por Dios, y nunca dejaré de estar agradecido con el país que me la devolvió. Esta libertad es sagrada y no existiría sin nuestros veteranos. Gracias desde el fondo de mi corazón a todos los valientes hombres y mujeres que protegen a nuestro país. Cuando vea la bandera estadounidense, siempre recordaré su honor y sacrificio", expresó.

