William Levy llegó a Colombia para grabar la telenovela "Café con aroma de mujer"

El actor cubano William Levy ya está en Colombia para grabar, junto a la actriz colombiana Carmen Villalobos, la telenovela "Café con aroma de mujer", una historia de amor colombiana y -como la versión original- obligó a actores extranjeros a viajar al país sudamericano para empezar el rodaje,

En un vídeo breve, con la frase “Primera vez, en un año, que estoy fuera de Miami “, Novelastvfav publicó en su cuenta de Instagram la llegada del actor y productor a Bogotá.

Café, con aroma de mujer fue una de las novelas colombianas de mayor éxito en los años 90, escrita por Fernando Gaitán, el mismo creado de Betty la fea, que nos entregará la versión moderna de esta historia.

La actriz de “Sin senos no hay paraíso” y el actor de “Cuidado con el ángel”, darán vida a los personajes de Gaviota y Sebastián que -hace 26 años- protagonizaron la actriz colombina Margarita Rosa de Francisco y el actor brasileño Guy Ecker.

Esta historia de amor transcurre dentro de los cafetales de la finca Casabanca, entre una pobre recolectora de café y el hijo de una familia de hacendados, inmersos en una trama llena de obstáculos e intrigas, y será producida por RCN Colombia.

Se espera que la nueva versión televisiva, tenga igual éxito de audiencia que la versión original que, en 1995, se alzó con premio TVyNovelas a la Mejor Telenovela.

En mayo de 2019, Levy, nacido en Cuba, regresó a México para presentar la VI edición de los Premios Platino del Cine Iberoamericano y se pronunció en contra del comentario del productor Juan Osorio de que abandonaría totalmente su actuación en telenovelas para dedicarse por completo al cine.

"Amo México y extrañaba mucho estar acá…A mí no me ha llegado nada de eso, no. Quizás porque saben que he estado enfocado en el cine, no sé, pero no es como uno que otro dice que yo no quiero trabajar acá, eso no es cierto. Yo quiero trabajar acá muchísimo y simplemente no se ha encontrado la oportunidad todavía", expresó a Televisa Espectáculos, el año pasado.

