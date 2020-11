Jennifer Lopez vuelve a robarle el aliento a sus fans con un escultural desnudo

Jennifer Lopez ha vuelto a seducir a sus millones de seguidores con la portada de su nuevo sencillo, que se trata, ni más ni menos, que de una fotografía en la que aparece completamente desnuda.

Cuidando la postura para no enseñar de más, la artista se posa sin ropa para la portada del tema, In The Morning, una canción que verá la luz este viernes 27 de noviembre y que tiene expectantes a sus incondicionales por la espectacular manera que ha tenido de promocionarlo.

Primero fue mediante un vídeo en el que se podían ver imágenes de su cuerpo al desnudo y apenas dos días después de aquel sugerente audiovisual, comparte la portada del tema, donde se puede ver con todo detalle su esculpido cuerpo.

De esta manera, Jennifer Lopez vuelve a demostrar una vez más que los años no pasan por ella porque a sus 51 está más estupenda que nunca. gracias a las horas de ejercicio que dedica diariamente y la saludable alimentación que lleva, dos factores importantes para tener su silueta así de tonificada y definida.

Con este lanzamiento musical en solitario, la Diva del Bronx se dispone a cerrar un año diferente por la pandemia.

En su caso, la crisis sanitaria le impidió llevar a cabo sus planes de boda con Alex Rodríguez. Pero aún así, a lo largo de este 2020 ha vivido grandes momentos para su carrera como el show del intermedio del Super Bowl, que protagonizó junto a Shakira.

