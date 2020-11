Fiscalía de Las Tunas no admite a trámite la reclamación del doctor cubano sancionado por sus comentarios en redes

Alexander Raúl Pupo Casas, el médico cubano que fue expulsado de la beca que tenía en Las Tunas, mientras estudiaba la especialidad de Neurocirugía en el Hospital Ernesto Che Guevara, no será readmitido en su centro de trabajo luego del proceso de apelación iniciado por él ante la Fiscalía de la provincia Las Tunas.

En una conexión directa desde su página de Facebook, el doctor Pupo explicó el resultado de la reunión que mantuvo en la mañana de ayer viernes con funcionarios de la Dirección Provincial de la fiscalía de Las Tunas, órgano al que dirigió su solicitud de reincorporación a su antiguo centro de trabajo, del que había sido expulsado por “contrarrevolucionario”, una etiqueta ganada por sus comentarios críticos compartidos en redes sociales.

“Sucedió lo típico de un país donde no hay división de poderes y donde todo responde al partido comunista”, explicó Pupo en su directa. “Allí solo escuché justificaciones absurdas acerca de cómo ellos no podían entrometerse en las decisiones del órgano de justicia laboral del hospital, porque no era de su competencia”, afirmó el doctor.

La responsabilidad de la fiscalía es la de velar por la correcta tramitación del proceso legal, le explicaron a Pupo. Según le contestaron, la fiscalía no detectó ninguna irregularidad en el proceso, a pesar de que su renuncia se produjo luego del acoso al que fue sometido en su centro laboral por sus comentarios en redes sociales y la posterior campaña de difamación de la que fue objeto.

Pupo manifestó sentirse decepcionado ante las justificaciones que recibió en la sede de la fiscalía provincial, en la que intentaron convencerle de que desistiera de sus reclamaciones por la vía legal. Ahora tiene la convicción de que ha perdido definitivamente su trabajo en Cuba y de que es la emigración la única opción que le queda para poder ejercer como médico.

“Solo me queda la vía de la migración para poder trabajar, porque aquí se han cerrado todas las puertas”, dice Pupo en su directa. “No puedo quejarme del maltrato porque realmente no me maltrataron”, dice Pupo de su reunión en la fiscalía provincial. Pero en la reunión que sostuvo con ellos solo vio a personas repitiendo argumentos en los cuales él afirma que no creen, ni se muestran convencidos.

“Para mí no es una derrota… Sabía a lo que me exponía… Ellos saben que mi guerra ya es eterna y que conmigo no hay arreglo… No va a haber tregua, ni declaración de paz ninguna”, declaró Pupo a través de su directa de Facebook.

El doctor Pupo Casas también aprovechó para lanzar un mensaje de apoyo al Movimiento San Isidro, cuyos integrantes fueron desalojados de la sede de Damas 955 en la noche del pasado jueves. Pupo se mostró indignado con lo ocurrido, que calificó los hechos como “otra demostración más de la impotencia del gobierno cuando un grupo de jóvenes decide alzarse con la verdad y expresar los intereses de la mayoría de los cubanos”.