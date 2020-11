Actor Erdwin Fernández denuncia mal trabajo de CubaPack y ETECSA

El actor cubano Erdwin Fernández Collado tiene claro que en Cuba, en materia de ineficiencias del sector de los servicios, “no escampa”. Así lo hizo saber en un post publicado en su muro de Facebook con motivo del Día de Acción de Gracias, celebrado el pasado jueves.

Fernández ironizó con el retraso de un paquete que la empresa CubaPack Berroa debió haberle entregado ya hace tres meses: “¿Creen que llegue lo que me corresponde antes de fin de año, o el año que viene?”, preguntó.

Captura de post de Facebook/ Erdwin Fernández Collado

CubaPack había sido objeto de reclamación por su parte el pasado 16 de noviembre: “No recibo mi mercancía con medicinas para mi esposa y cosas que hacen FALTA en nuestro país para sobrellevar lo indescriptible –dijo entonces–. Cubapack, es un NEGOCIO!!! y somos sus CLIENTES, por lo tanto nos debes el SERVICIO!!! No hay justificación!!!”.

El envío debe tramitarlo una oficina de la empresa, ubicada en la calle 22, número 4115, en Playa. Funcionarios de esa entidad le informaron que le sería entregado directamente en su casa, lo que no había ocurrido al momento de publicar su queja en la red social.

Esta semana Fernández enfiló su atención también hacia el monopolio cubano de las telecomunicaciones ETECSA: “Ya reporté en la Oficina de [la calle] 17 el cambio de par (revisado por los técnicos) por tener ruido mi teléfono y [estar] próximo a romperse, y no ha aparecido nadie”.

El popular artista le recordó a la empresa que él paga puntualmente su servicio, por lo que demandaba que esta hiciera exactamente lo mismo. “Me dicen que solo tienen un auto para todo el Vedado; no me importa, yo no tengo y cumplo con mi trabajo”, agregó.

Por último, en referencia a la felicitación por Acción de Gracias con que encabeza su post, el artista reconoció que aunque en opinión de algunos de sus compatriotas dicha festividad –tradicional en Estados Unidos– no tiene arraigo en la Isla, en su casa siempre se celebró.

“Bueno, en mi casa mi familia lo celebraba con pavo asado, como reza la costumbre, y lo he seguido celebrando con pollo, porque no queda otro remedio. Este año salí a buscar (el pollo, no el pavo) y los dos están de viaje, y ni hablar del cerdo”, detalló.

Los tres productos, ironizó, están enojados por los precios “del Estado, los puerqueros y los vendedores, por lo tanto, no hay”.

Según relató, lo único que pudo encontrar en el Rápido de Línea y L, en el Vedado, fue aceite, vinagre y jabón, “algo con lo que intentaré una nueva receta. (…) Les informaré los resultados”.

“De todas formas, gracias a la vida… por todo lo demás. Felicidades”, concluyó.

En los últimos meses Erdwin Fernández ha estado muy activo en las redes sociales. En julio, el actor defendió a su colega Susana Pérez tras los ataques que recibió por su apoyo al presidente norteamericano Donald Trump.