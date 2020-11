Anamely Ramos exige al gobierno cubano que le permita llegar a Maykel Osorbo, en delicado estado de salud

La activista y curadora de arte Anamely Ramos exigió al gobierno cubano que le permite llegar a la casa de Maykel Osorbo, quien se encuentra en un delicado estado de salud debido a la huelga de hambre que sostiene desde hace varios días.

"Ahí no hay condiciones", dijo Anamely refiriéndose a la casa del rapero. "No es segura su vida allí, no sabemos de su estado de salud y signos vitales", añadió.

"Nosotros necesitamos estar al lado de ellos, Maykel se puede morir, esto es grave", alertó la activista.

Anamely Ramos, quien se encontraba en casa de la activista Omara Ruiz Urquiola, se trasladó a La Habana Vieja a través de la ayuda de un embajador, del cual no dijo de qué país era la sede diplomática.

En La Habana Vieja le dio tiempo llegar a la casa del activista Esteban Rodríguez, porque la casa de Maykel Osorbo se encuentra sitiada por más de 20 patrullas y agentes de la Seguridad del Estado y no le permitieron llegar.

"Si el gobierno cubano tiene la mínima intención de que Maykel viva, deben dejarme a llegar a su casa y sacarlo de allí y llevarlo a un lugar seguro, yo me comprometo a llevar un médico de confianza para que asista a Maykel, ya que él no acepta recibir asistencia médica del gobierno cubano", sostuvo.

Maykel, por su casa, ha dicho que quiere salir de su casa. También asegura sentirse mal de los riñones y sostiene que no comerá ningún alimento.

Anamely denunció que es una ilegalidad que ella no pueda llegar a donde esta Maykel para verlo.

La activista también recordó que el artista Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra detenido e incomunicado en el hospital Fajardo, a pesar de que también se ha resistido a recibir asistencia médica en hospitales pertenecientes al sistema de Salud Pública de la Isla.

Anamely Ramos pidió además a la comunidad internaciones que mire hacia la situación en Cuba, y mencionó a la Cruz Roja, al Vaticano y la Unión Europa.

Luego de que el pasado jueves la policía entrara violentamente a la sede de San Isidro y desarticulara a los huelguistas, Maykel fue detenido y luego devuelto a su casa en La Habana Vieja y dejó saber que se mantenía en la huelga.

“Maykel Castillo Pérez sigue en huelga de hambre desde su casa. La madre de su hija me dice que tiene muchos dolores y que su casa está vigilada por la policía política”, declaró la periodista Iliana Hernández.

En estos momentos Luis Manuel Otero Alcántara, quien se mantiene en huelga de hambre desde hace nueve días, fue ingresado en el Hospital Manuel Fajardo de La Habana. La hospitalización se produjo de manera forzada.