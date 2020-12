Reacción de una artista cubana a la tángana oficialista: "Si mi discurso es otro, ¿no tengo derecho a ser escuchada?"

La joven artista cubana Merlyn Cruz Acosta ha reaccionado a las palabras de Díaz-Canel en la tángana del Parque Trillo mostrando su desacuerdo con las palabras del gobernante y la indignación que le produce un sistema político excluyente.

En un post publicado en su página de Facebook, Cruz Acosta se pregunta: “Para aquellos que no tenemos un discurso socialista y revolucionario, ¿no hay diálogo?”. Con su escrito, la joven demuestra su valentía y determinación para expresar libremente sus opiniones en un régimen totalitario que no tolera la libertad de pensamiento y expresión.

“Mi nombre es Merlyn Cruz Acosta. Lo digo FUERTE Y CLARO. Quizás con este escrito mis padres se molesten conmigo o se preocupen por el rumbo de mi futuro, al no estar yo de acuerdo con muchas de las cosas que se hacen en este país”, dice la joven, dejando ver lo traumático que resulta en Cuba expresar libremente la crítica o el disenso con lo establecido en el discurso oficial del régimen.

“NO IMPORTA, en el fondo ellos saben que soy una joven de carácter y que digo lo que pienso siempre”, continúa Cruz Acosta, quien critica a continuación las escenas que se pudieron ver en la “tángana” oficialista organizada en el parque Trillo.

“Cuando llegó el presidente hubo una gran acumulación de personas que para nada respetaron el aislamiento social. Espero que esos que no respetaron el aislamiento sean ‘citados’, como lo fueron los [que acudieron a] la manifestación frente al MINCULT”, señaló la joven artista.

El señalamiento de la joven es incisivo y le costaría mucho a Díaz Canel, quien se dirigió a la multitud con la mascarilla por debajo del mentón, encontrar una respuesta lógica o convincente para justificar esta violación arbitraria de las normas establecidas para evitar la propagación del virus.

Foto: Juvenal Balán / Periódico Escambray

Pero más difícil todavía le resultaría encontrar un solo argumento serio que responda a la siguiente pregunta de Cruz Acosta. “Según escuché de palabras del mismo presidente, solo se dialogará con aquellos que hablen de socialismo y revolución. ¿POR QUÉ?”, pregunta la joven.

“SI MI DISCURSO ES OTRO, ¿NO TENGO DERECHO A SER ESCUCHADA?”, le cuestiona Cruz Acosta al gobernante cubano. “YO ME REPRESENTO YO”, dice y lo argumenta con estas palabras: “Soy la voz de mis propias inquietudes como joven artista, cubana y llena de dudas sobre el futuro económico, no solo de mi juventud, sino también de aquellos menos favorecidos”.

“Estoy cansada de los comentarios como NO TE METAS EN ESO QUE VAS A SALIR PERJUDICADA, NO COMENTES EN LAS REDES PORQUE TE PUEDES BUSCAR PROBLEMAS POR NO PENSAR COMO QUIEREN QUE PIENSES”

Cruz Acosta dice “BASTA YA” y afirma no estar de acuerdo con “la reacción y la connotación negativa que le han dado a mucho de los últimos sucesos. No estoy de acuerdo con la FALTA DE COMUNICACION que tienen aquellos que tocan asuntos espinosos”, añade, refiriéndose a las interrupciones de las redes sociales y las restricciones selectivas sufridas por los usuarios de telefonía móvil en Cuba.

“No estoy de acuerdo con la manipulación de información. No estoy de acuerdo con que nadie venga a decirme cómo tengo que dirigir mi país, PERO tampoco estoy de acuerdo con el autoritarismo de aquellos que quieren ADOCTRINAR en un solo pensamiento o ideología política”, manifiesta Cruz Acosta.

Y termina diciendo esta joven artista cubana: “En una sociedad es imposible que todos piensen igual y se manifiesten igual. Entonces, ¿POR QUÉ QUEREMOS MOSTRAR que en Cuba todos pensamos igual?