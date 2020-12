Policía cubana sitia la casa del periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho

El periodista independiente cubano Héctor Luis Valdés Cocho se quejó porque se encuentra sitiado por la Policía y la Seguridad del Estado desde horas de la mañana de este martes.

Valdés Cocho dijo que sobre las siete y 19 de la mañana bajó a la calle para despedir a su pareja cuando se encontró con los militares cubanos.

"Me dijeron que no podía salir y que si lo hacía me iban a detener", contó a CiberCuba el activista a través de una llamada telefónica.

Los uniformados le dijeron además que tenían sitiada las casas de todos los que salieron en el noticiero, algo que coincide con la versión de otros activistas cubanos vinculados al Movimiento San Isidro que reportan también una situación similar.

El periodista se quejó de eso a través de su perfil en Facebook mientras compartió sendas imágenes de los represores en las afueras de su vivienda.

"Si tanto quieren vigilar, pues opten por una plaza de custodio de una escuela o alguna institución del grupúsculo que ustedes tanto defienden", apuntó.

Las autoridades cubanas han desatado una campaña de descrédito hacia un selecto grupo de opositores y activistas cubanos, intentándolos vincular con el terrorismo, acciones violentas y la supuesta injerencia del Gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de la isla.

Todo esto a raíz de la connotación internacional que ha alcanzado el Movimiento San isidro, primero con la huelga de hambre, luego con los actos de represión y por último con el apoyo de centenares de artistas que frente a a sede del MINCULT hicieron una serie de demandas que incluían el derecho a la creación independiente.

Héctor Luis Valdés Cocho ha sido detenido en varias oportunidades por intentar manifestarse en contra de los abusos y atropellos que comete el castrismo.

Durante los actos violentos del domingo 22 de noviembre, fue detenido sin justificación en las inmediaciones del Parque Central, en La habana, mientras intentaba llegar a ese sitio para protestar en apoyo al Movimiento San Isidro.