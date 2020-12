Silvio Rodríguez sobre negativa de diálogo del MINCULT: Se agarraron de lo que fuera para quitárselo de arriba

El cantautor Silvio Rodríguez dijo que "da la impresión de que se agarraron de lo que fuera para suspender el diálogo, para quitárselo de arriba".

Sus palabras fueron plasmadas en un comentario en su conocido blog Segunda Cita, poco después de que el ministro de Cultura Alpidio Alonso declarara roto el acuerdo de diálogo al que se había llegado el pasado 27 de noviembre, entre las autoridades culturales y un grupo artistas e intelectuales que se plantaron en las afueras del Ministerio de Cultura por más de 14 horas para exigir ser escuchados.

"Sí, da la impresión de que se agarraron de lo que fuera para suspender el diálogo, para quitárselo de arriba", escribió Silvio en su comentario, en respuesta a uno anterior que, si bien cuestionaba a los miembros del Movimiento San Isidro y a la prensa independiente, también cuestionaba una negativa tan reacia y general al diálogo.

"Suena a orientación superior", acotó Silvio.

Captura / Segunda Cita

El intérprete de Mi Unicornio Azul dijo también: "Un amigo me escribe 'Se les fue la mano. Ese pulseo sabían que no era ganable.' Y le respondí: No están preparados para ganar ningún pulseo que no sea el de los cojones. Pobres de nosotros".

Los miembros del grupo 27N pedían incluir en la nueva reunión prevista a Luis Manuel Otero Alcántara, y a representantes de los medios independientes 14yMedio, Rialta, Periodismo de Barrio, El Toque y CiberCuba.

"El Ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses", se lee en un comunicado oficial publicado este viernes por el Ministerio de Cultura.

El exministro de Cultura, Abel Prieto, dijo también este viernes en el oficialista Granma que "con los farsantes no hay diálogo posible" y advirtió que no le gusta la mano tendida del viceministro Fernando Rojas a los cientos de artistas que protestaron el viernes 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura.

Este viernes, el grupo del 27N emitió una declaración condenando el aumento del acoso, la represión y las campañas de descrédito contra muchos de ellos. Los firmantes instaron a la policía y Seguridad del Estado a poner fin a estas prácticas y pidieron a los medios oficialistas que no tergiversen el propósito del diálogo con medias verdades.

Poco después, comenzaron a circular las denuncias en redes sociales de que muchos de los miembros del 27N están detenidos en sus propias casas por agentes de la Policía y la Seguridad del Estado.