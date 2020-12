Maykel Castillo anuncia exigencias al régimen: "Con delincuentes y ladrones de cuello blanco no se habla"

El activista del Movimiento San Isidro (MSI), Maykel “Osorbo” Castillo, reapareció en Facebook este viernes donde anunció un grupo de exigencias al gobierno cubano y dejó claro que no participará en ningún tipo de “diálogo” con el régimen cubano, cuyos dirigentes calificó de “delincuentes y ladrones de cuello blanco”.

El rapero y activista partió de agradecer a todos los amigos que se han preocupado por su situación y la del resto de activistas del MSI, y a continuación enumeró cinco exigencias que “nadie pudo concretar”. Ellas son:

1- Libertad para Denis Solís González.

2 - Libertad, libertad, libertad, libertad.

3- Cese al bloqueo interno y de la represión policial contra los ciudadanos.

4- Dimisión del primer secretario del PCC, anciano, Raúl Castro Ruz y del "presidente de los consejos de estado y de ministros, de papeles sucios y asuntos sin importancia: Miguel Mario Díaz Canel Bermúdez".

5- Excarcelación de los más de 100 presos políticos que hay en la isla.

Castillo añadió un agradecimiento a quienes “alzaron sus voces en el MINCULT” por la vida de los huelguistas de San Isidro y “por el valor de hacer algo real por la Cuba que deseamos”. Sin embargo, precisó que las nombradas son sus exigencias: “por las que lucho, por las que casi muero, por las que ahora estoy recuperándome”.

“Entonces conmigo no hay diálogo de ningún tipo. Con delincuentes y ladrones de cuello blanco no se habla”, concluyó, y añadió a su publicación las etiquetas #noalaviolenciapolicial #FreeDenis #TodosSomosSanIsidro.

Previamente, el miércoles 2 de diciembre, la curadora de arte y activista cubana Anamely Ramos -otra de las huelguistas de hambre del MSI- comunicó que no asistiría a ninguna reunión con las autoridades del Ministerio de Cultura, porque no estaban representados todos los sectores de la sociedad.

"Sobre esa reunión quiero decir que no tengo ninguna intención de asistir. Esas personas que la presidirán son responsables directos o indirectos de que me sacaran del ISA hace poco más de un año y los considero ilegítimos para el cargo que ocupan, creo que son policías de cuello blanco y han dedicado sus vidas a regular, cuando no erradicar, numerosas iniciativas y proyectos valiosos y verdaderamente independientes en este país", escribió Ramos en Facebook.

"Sé que ellos posiblemente no me dejarían llegar allá, pero hace mucho que no espero nada de ellos y decido por mí misma cómo llevar mi vida y la narrativa de mis acciones al margen de ellos. Lo he dicho muchas veces, no le creo al Poder", agregó.

La reunión con el MINCULT tendría lugar este jueves, luego de que varios artistas e intelectuales lograran entrar a dialogar la semana pasada con las autoridades culturales del país. Sin embargo, tras días de constante acoso y hostigamiento contra los participantes, el Ministro de Cultura cubano, Alpidio Alonso, reapareció este viernes para declarar roto el acuerdo de diálogo consensuado el pasado 27 de noviembre entre las autoridades culturales y un grupo de artistas e intelectuales cubanos, que acudieron a las puertas de la institución para solidarizarse con el Movimiento San Isidro y expresar su preocupación por el estado de las libertades ciudadanas en la isla.

Alonso se remitió a un comunicado oficial, que acusaba a los artistas de querer "imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar", y "pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte".

Miren por razón de todos aquellos que dialogaron:

Esto es lo que hace la dictadura cuando no sabe donde estoy, o mejor dicho, cuando de tanto azco no quiero ni verle sus cochinas caras.

Los esbirros están en la esquina de mi cuadra con una cámara de vigilancia y una patrulla 24 horas. Se bajaron a pedirle el carnet a la mamá de mi hija.

Es muy grave lo que está pasando en la isla. Espero y un día no les toque arrepentirse porque conmigo si no hay diálogo. Oiste Ángel, ah y pa decirte: ya me aburriste tú también por falta de respeto y hacer que mi hija y sobrinos lloraran.