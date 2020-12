Abel Prieto: “Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura"

El escritor Abel Prieto, un estrecho aliado de la cúpula del régimen de La Habana, participó este sábado en un supuesto “diálogo” con jóvenes cubanos organizado por el Ministerio de Cultura (MINCULT), después de que ese mismo organismo negara establecer conversaciones con artistas que pedían la liberación del rapero contestario Denis Solís, así como el reconocimiento del derecho a la libertad política.

“Se nos coló la contrarrevolución en el tejido de la cultura (...) Se nos mezcló una cosa con la otra y en una coyuntura realmente perversa”, dijo Prieto, de acuerdo con una publicación en Facebook de Cubadebate.

“Eso es una conferencia, no una mesa de diálogo”, señaló en los comentarios la periodista argentina Carolina Rosales Zeiger. “¿Y por qué todos tienen q ser revolucionarios? ¿Por qué no se admiten a los que no les cuadra la revolución?”, cuestiona otro usuario.

La víspera, Prieto, también exministro de Cultura, había expresado que el ofrecimiento de diálogo el 27 de noviembre en la sede del MINCULT fue utilizado “para convertirlo en noticia, en show y anotárselo como una victoria”. “Algunos necesitaban justificar el dinero que reciben”, dijo.

Prieto, en cambio, defendió el diálogo que buscara "consolidar los vínculos entre creadores e instituciones" o sobre libertad de expresión, creación postmoderna, etcétera, aunque siempre respetando las leyes que el Partido Comunista ha promulgado.

El mismo viernes, el ministro de Cultura, Alpidio Alonso, declaró roto el acuerdo de diálogo consensuado el 27 de noviembre entre las autoridades culturales y un grupo de artistas e intelectuales cubanos, entre los que se encontraban destacadas figuras como el cineasta Fernando Pérez.

Pérez, por su lado, recientemente dijo que creía en el diálogo como herramienta para conseguir cambios en la realidad cubana, desde la esfera de la cultura hasta la política. “Para que haya diálogo tiene que haber voluntad”, señaló el director de cine.

“Creo que es un momento de diálogo, incluso con aquellos que han estado excluidos, no solamente por sus posiciones ‘creadoras’, sino también por sus posiciones políticas”, sostuvo el realizador, quien opinó además que “la libertad de expresión es libre, o no lo es”.

Sin embargo, el MINCULT acusó a los artistas de querer “imponer, de modo unilateral, quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar” y “pretender incluir entre los participantes a personas que se han autoexcluido hace mucho tiempo por sus agresiones a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana, bajo el disfraz del arte”.

“El Ministro de Cultura no se reunirá con personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del Gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios. Tampoco lo hará con medios de prensa financiados por agencias federales estadounidenses”, asegura una carta oficial del organismo.

Por su parte, los artistas lanzaron una petición con nuevas demandas, que incluyen, además de la liberación inmediata de Denis Solís, el cese de la represión por parte del Estado, el reconocimiento y respeto al posicionamiento independiente y el cese de la campaña mediática de descrédito a los artistas, creadores independientes y ciudadanos por criterios políticos.

“El 27 de noviembre de 2020 más de 300 artistas, intelectuales y ciudadanos cubanos acudimos al Ministerio de Cultura, en su condición de garante y mediador, para exigir el cumplimiento de nuestras libertades y derechos ciudadanos. El detonante fue la violencia policial ejercida el día anterior contra el Movimiento San Isidro, y también el aumento de la censura y represión contra artistas, intelectuales y activistas, que nos ha sacudido y obligado a pronunciarnos”, expone la petición.

Incluso el cantautor Silvio Rodríguez, quien en más de una ocasión ha defendido al gobierno, criticó el viernes que las autoridades cubanas "se agarraron de lo que fuera para suspender el diálogo, quitárselo de arriba", refiriéndose a la decisión del MINCULT.

“Un amigo me escribe 'Se les fue la mano. Ese pulseo sabían que no era ganable.' Y le respondí: 'No están preparados para ganar ningún pulseo que no sea el de los cojones. Pobres de nosotros'”, afirmó el reconocido trovador.