Joven integrante del Movimiento San Isidro: "Somos pacifistas, rechazamos cualquier acción violenta"

El joven cubano de 21 años Jorge Luis Arias, miembro del Movimiento San Isidro que estuvo acuartelado con los manifestantes en la sede del lugar, hizo un llamado al pacifismo y a la no violencia.

"El Movimiento San Isidro está en contra de toda violencia, nuestro movimiento es un movimiento pacifista", indicó el joven.

"Somos personas que creemos que mediante el pacifismo podemos reclamar nuestros derechos, no con violencia", agregó.

Jorge Luis sostuvo que con la violencia no vamos a llegar a nada, y con esta solo se va a generar más represión contra los que quieren un cambio en Cuba.

"Todas esas personas que nos quieren, que quieren salir a las calles, hagan acciones pacíficas con carteles, salgan con gladiolos en la mano, pidan no más represión, no más abuso policial, democracia, libertad, libertad de expresión, que cierren las tiendas en MLC", dijo.

El joven reiteró que los miembros del Movimiento rechazan cualquier acción violenta.

"No somos personas violentas, por eso también quiero aclararle a esos periodistas de la televisión cubana que nos están vinculando con terroristas, con personas violentas, con delincuentes, que nosotros no somos personas así, somos personas tranquilas, solamente queremos un cambio en nuestro país hacia la democracia, que existan elecciones donde podamos elegir el partido que queramos, el presidente que queramos, que cambie todo el sistema que hay ahora que no funciona y no lo queremos para nuestro país, porque no tenemos ni voz ni voto", afirmó.

Por último, Jorge Luis expresó: "Todas las personas pacíficas que quieran un cambio ahora mismo son del Movimiento San Isidro".

Desde que la Seguridad del Estado desarticulara a los manifestantes de San Isidro, tanto José Luis como el resto se encuentran custodiados por agentes de la policía y han sido víctimas de acoso.

El joven recibió una citación de la Seguridad del Estado firmada por la policía y fue sometido a un interrogatorio de más de seis horas donde recibió amenazas de la policía política.