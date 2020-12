Yasser Castellanos, huelguista del Movimiento San Isidro: "Cuba no es el país del gobierno, es el nuestro"

El artista cubano Yasser Castellanos se pronunció en contra del acoso al que están siendo sometidos un grupo de activistas, artistas y periodistas independientes que participaron de la huelga en la sede del Movimiento San Isidro (MSI) y en la sentada del 27N, frente al Ministerio de Cultura (MINCULT).

“Me duele ver el atropello al que están siendo sometidas esas personas, por parte de una minoría que nos está faltando al respeto y pisoteando todos los días, tomando decisiones que para nada nos benefician ni como individuos o como nación”, dijo el artista que participó en la huelga de hambre que protagonizó un grupo de integrantes del MSI en la sede de Damas 955.

Indignado por el acoso y la vigilancia policial al que están sometiendo a huelguistas y simpatizantes, en especial el que sufren sus compañeras Anamely Ramos y Omara Ruiz, Castellanos quiso dirigir su directa a todos los cubanos, pidiendo que se active la solidaridad y se ejerza presión interna para detener esta nueva oleada represiva del régimen.

“Redondeando la cifra, entre artistas, activistas, periodistas, hay alrededor de 50 personas que ahora mismo están siendo vigiladas por la policía política. A estas personas se les prohíbe salir de sus casas”, describió Castellanos. “Esto está sucediendo mientras los cubanos estamos llevando una vida ‘normal’ y podemos salir de nuestras casas”.

Buscando la empatía que movilice a todos los que se sientan llamados a defender los derechos individuales y colectivos, el artista quiso dirigirse a los cubanos de dentro y fuera para que, entre todos, se pueda poner fin a la represión. Castellanos no renuncia a la influencia que se puede ejercer desde los organismos internacionales, pero cree que la presión de los ciudadanos es más digna y efectiva.

Work in Progress. Obra del artista y huelguista del MSI, Yasser Castellanos

“Es muy importante llamar a las cosas por su nombre, tomar conciencia de qué es lo que estamos viviendo”, dijo el artista en su mensaje. “Es muy duro tener una patrulla apostada en los bajos de tu casa que no te permite mover. Varios de los que ahora estamos así vivimos el asedio en San Isidro, y esto continúa hasta hoy, experimentando estados nada agradables”.

Frente a esa realidad, que cada día resulta más visible gracias a las redes sociales, Castellanos apela a la solidaridad y la dignidad de sus compatriotas, emplazándoles a hacer frente al dilema moral de actuar o permanecer callados.

“Esas personas están siendo reprimidas por poner el pecho y la cara por los derechos de nosotros. Es un sacrificio, que es lo más digno que podemos hacer”, manifestó el artista. “Lo que está sucediendo no es normal, ni puede ser considerado como tal. Ni es algo que esas personas se merecen por haberse metido en problemas. Ese es el tipo de pensamiento que tienen los más indolentes”.

Para Castellanos, ese gesto de la ciudadanía es vital para ellos, pero, sobre todo, para conectar con la energía que necesita la ciudadanía para reclamar sus derechos y libertades, y construir el futuro del país.

“Cubanos, quienes sabiendo lo que está sucediendo, no lo denuncian, están siendo cómplices de ello. No me gusta decirle a nadie lo que tiene que hacer y no lo estoy haciendo, pero tenía que decir lo que pienso. Cada quien ha de decidir qué lugar ocupa en esta historia” dijo el integrante del MSI.

“Estos son días para reclamar nuestro país. No es el país del gobierno, es el nuestro, es el de los cubanos de dentro y de fuera”, terminó diciendo Castellanos en su mensaje a los cubanos.