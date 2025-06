Anamely Ramos exige llamada de Maykel Osorbo para creer que depuso la huelga de hambre

La intelectual y activista cubana Anamely Ramos exigió este miércoles una llamada telefónica del preso político Maykel "Osorbo" Castillo Pérez para demostrar que, como dijeron las autoridades penitenciarias a la familia del rapero de "Patria y Vida", éste ha depuesto ya la huelga de hambre con la que protestó contra su traslado a una cárcel del interior del país.

Esta confirmación difiere de la información que la Policía política dio a familiares de Osorbo, negando que éste estuviera plantado en la prisión de 5 y medio, en Pinar del Río, a más de 150 kilómetros de La Habana, su provincia natal.

Este es el motivo por el que Anamely Ramos, que junto a Osorbo estuvo en la huelga de San Isidro, reclame poder hablar con el preso político condenado en mayo de 2022 a nueve años de cárcel, de los que ha cumplido solo cuatro. Lo encarcelaron por "afectar el honor y la dignidad de las máximas autoridades del país" al manipular digitalmente imágenes que hizo públicas en las redes sociales y por realizar desde su perfil de Facebook transmisiones en directo "para deshonrar la función que cumplen los agentes del orden en la sociedad".

"Michael está en huelga de hambre hasta que no se confirme lo contrario. Y cuando digo que se confirme lo contrario, estoy hablando de que me llame o que llame a su familia en Cuba o que consigamos tener una noticia que venga de una fuente confiable de que en realidad dejó la huelga", recalcó Anamely Ramos en una entrevista concedida a CiberCuba.

Según explicó, este martes el padre de Michael y un amigo muy cercano al preso político fueron a la prisión de 5 y medio para saber sobre él, porque lo último que habían sabido, el viernes 20 de junio, fue que, en efecto, estaba en huelga porque no quería ser trasladado a una provincia oriental, que es la amenaza a la que estaba siendo sometido.

"Cuando ellos llegaron allí a la prisión, pasaron muchas horas esperando. Llegaron muy temprano. Es muy lejos, más de 150 kilómetros entre La Habana y Pinar del Río. Cuando llegaron estuvieron muchas horas ahí esperando a que los atendieran y esto no ocurrió hasta que yo hice el post que todos vieron con las fotos de ellos ahí en la entrada de la prisión, diciendo que necesitaban ver a las máximas autoridades para saber, para tener una respuesta certera sobre la situación de salud de Maykel. Finalmente los atendieron y la narrativa de las autoridades de la prisión es que ya dejó de la huelga. Lo increíble es que reconocen que Maykel estaba en huelga, que es una versión distinta a la que la Seguridad del Estado había estado dándole al padre de Maykel. Hasta ese momento le decían que no, que nunca había estado en huelga", recalca Anamely Ramos.

La Policía política del régimen cubano reconocía que Maykel Osorbo sí estaba de castigo, pero no en huelga y decían que cuando saliera de ese castigo, le iban a permitir llamar y que todo iba a seguir normalmente, que iba a ser devuelto a su compañía, a su galera de siempre, que no iba a ser trasladado. "Esta versión se contradice la versión de la prisión, que es que sí estuvo en huelga, pero que ya la dejó", añade la activista.

"Realmente no podemos creer, al menos yo, no puedo creer que dicen ni unos ni otros, ni la Seguridad del Estado ni las autoridades de la prisión, y por eso es que yo lo que estoy diciendo es que Maykel tiene que llamar, que sabemos que cuando está de castigo no los dejan llamar, pero en otros momentos lo han hecho y lo pueden hacer y la justificación para no hacerlo no puede ser ninguna indisciplina", insistió.

En el momento de redactar esta información, Maykel Osorbo no ha llamado a Anamely Ramos y ella da por sentado que si no consigue su objetivo, de no ser trasladado a una prisión oriental, hoy cumpliría su octavo día de huelga de hambre, por lo que su vida correría peligro, ya que el estado de inanición se suma a una salud que se ha debilitado en prisión.

"No se puede decir que ha cometido una indisciplina; ni se puede apelar al reglamento, ni nada de eso porque la realidad es que Maykel está preso de manera injusta, por gusto, y ya después de eso, pues bueno, todo lo que ocurra dentro de la prisión, la responsabilidad es de ellos y la vida de Maykel es responsabilidad de ellos".