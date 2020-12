Gobierno cubano vende confituras a estudiantes por participar en acto político a favor del comunismo

El régimen cubano dispuso una venta de confituras en la provincia de Las Tunas, donde aconteció otro de los actos políticos “espontáneos” a los que ha estado convocando recientemente en defensa del sistema comunista y a modo de respuesta ante las protestas por el Movimiento San Isidro.

Varios quioscos pueden verse en estas funciones, con filas de estudiantes que esperan para comprar alguno de los productos en venta, que además debían adquirir con una credencial mediante.

“Los estudiantes de Las Tunas hoy fueron convocados para un acto político a favor del gobierno comunista, y después que terminó dicho acto les vendieron confituras, pero tenían que tener su credencial en la mano”, dice una publicación en Facebook.

Captura de publicación en Facebook.

“Qué gobierno más descarado, bien sabemos que a los niños les gustan las golosinas”, agrega.

“Hemos perdido el respeto de nosotros mismos y nos dejamos chantajear por unos panecitos con cosa! Vergüenza deberíamos sentir todos al ver como nos hemos dejado humillar por 60 años!”, expresa un usuario en la red social.

El gobierno ha estado realizando varios actos de “reafirmación revolucionaria” en los últimos días, a los que son convocados estudiantes y trabajadores. En Sagua La Grande, provincia de Villa Clara, uno de estos actos políticos evidenció la apatía de los estudiantes de enseñanza media ante tal convocatoria.

Dentro del grupo asistente, se aprecian algunos estudiantes totalmente desanimados, incluso se ve que una toca a otra para embullarla a seguir una “coreografía”, sin embargo, esta última no reacciona ni alza las manos.

A sus espaldas, otros estudiantes se paran de brazos cruzados o con manos en los bolsillos, visiblemente desentendidos del momento, mientras otros más “entusiastas” sostienen banderas de la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media (FEEM) y de Cuba.

Pero la prueba más contundente de la falta de compromiso de la juventud cubana con las peroratas a favor del régimen, sobrevino con un video en redes sociales que muestra otro de estos mítines, en la Universidad de Ciencias de la Cultura Física y el Deporte "Manuel Fajardo", en La Habana.

Allí, un dirigente estudiantil habló a viva voz sobre la tribuna mientras los estudiantes convocados para el acto le prestaban escasa atención o se retiraban del lugar. “Estamos practicando algo muy importante que nos recordó nuestro presidente, tenemos que practicar la revolución dialogante; ¡si no hay diálogo con la Revolución, no hay nada!”, grita el dirigente bajo un enorme cartel que reza "Somos continuidad".

“Tenemos que recordarlo diario, por qué, porque si no hay diálogo con la revolución, ¡no hay nada! ¡Repitan conmigo! ¡Si no hay diálogo con la revolución, no hay nada!”, insiste quien da el discurso, pero nadie en absoluto lo secunda, creando una atmósfera irrisoria.