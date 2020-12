Maykel Osorbo: "Voy a seguir protestando pacíficamente"

El rapero Maykel Osorbo aseguró que continuará protestando pacíficamente y que el único diálogo posible con el gobierno cubano es el de exigir la libertad, en su más amplia interpretación.

"Estamos puestos. Pacíficamente, pero cueste lo que cueste. Nosotros no decimos mentiras, pero no callamos verdades (...) Ahora mismo yo no quiero diálogo que no sea libertad, libertad y más libertad. Es lo más que le puedo decir a ellos (gobierno cubano)", dijo el rapero en entrevista con el presentador cubano Carlos Otero, para la cadena TN3.

Ante la pregunta de Carlos sobre de qué se les acusa concretamente la respuesta fue muy clara. “No se nos acusa de nada porque no hay una causa en la que puedan comprometer a simples artistas que están reclamando libertad de derechos. En este momento soy un ciudadano libre, legalmente”, indicó el artista, pero explicó que las cosas no son tan simples en Cuba.

“Ahora, hay que ver cómo funciona el régimen, porque tanto yo como Luis Manuel Otero Alcántara tenemos cuatro delitos. Yo tengo cuatro delitos de desacato. Es decir, en cualquier momento, cuando a ellos les de la gana, pueden venir, llevarme y procesarme por esos cuatro delitos de desacato”, indicó el rapero al presentador de televisión.

Maykel se refirió a la impunidad de las acciones del Estado y a la sensación que genera en quienes se enfrentan al régimen.

“En estos momentos mi vida es como si no valiera nada, pero no me importa que no valga nada porque yo tengo una idea. La idea es ir de frente, de frente y seguir de frente. No voy a esconderme, ni voy a dar mi brazo a torcer. Simplemente voy a seguir protestando pacíficamente. Vamos a seguir protestando por la libertad de Denis Solís” dijo Osorbo.

Maykel indicó además que continuarán la lucha por exigir que desaparezcan las tiendas en MLC y por otras causas. En este sentido señaló que sabe que sus vidas están en peligro pero que no van a rendirse por eso.

El presentador Carlos Otero le preguntó a Maykel sobre las razones que lo llevaron a coserse la boca. El rapero narró que es un acto muy doloroso que no piensa volver a hacer, pero que fue su manera de protestar.

“Estás bajo el fuego, cuando tú lo que estás haciendo son cosas pacíficas. Es un fuego que te abren con la idea de que no reclames más con la verdad, para que tú no despiertes al pueblo, que no despiertes al cubano. Porque saben que todo lo están haciendo mal” indicó Maykel en la entrevista.

Sobre la protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre, Maykel Osorbo indicó que le pareció perfecta, más allá de las críticas que el hecho pueda recibir de una u otra postura política. Fue perfecta porque sacó a la luz la voz de los intelectuales que dijeron "Basta ya".

Maykel considera que con figuras encumbradas de la cultura cubana no puede haber diálogo porque viven como reyes en la isla y puso el ejemplo de Jorge Perugorría, quien estuvo entre los artistas frente al MINCULT.

"No puede haber diálogo. ¿Cómo yo voy a dialogar con Alpidio Alonso o con Fernando Rojas? El diálogo es con la Seguridad del Estado. Yo no puedo dialogar con terceras o cuartas personas que están mandadas a dar respuestas. Yo sabía que no iba a pasar (el diálogo), porque no es lógico que pase", indicó Osorbo.

El rapero agradeció el gesto de apoyo de cantantes cubanos en Estados Unidos que se unieron a través de TN3 para homenajear al Movimiento San Isidro y en especial a las 15 personas que se unieron en la sede durante la huelga de hambre.

Osorbo indicó que a los cubanos en el exilio él no siente que pueda pedirles nada, porque no están en la isla y no pueden hacer mucho más desde la distancia, pero a quienes están en Cuba les pide que se unan y se manifiesten para luchar por sus derechos.

"Quisiera hacerle saber a Díaz-Canel, al Ministro del Interior, a la cúpula del Consejo de Estado, a la del Partido Comunista que son los reales culpables de esto, que estamos puestos. Cueste lo que cueste, estamos puestos. Pacíficamente, pero cueste lo que cueste", aseguró el rapero y terminó su entrevista abogando por una Cuba Libre.