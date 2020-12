Médico Alexander Pupo explica cómo es la vida de un disidente en Cuba: Tendrá que ver a sus amigos traicionarlo

El médico cubano Alexander Pupo Casas explicó este lunes en redes sociales cómo era, a su juicio, la vida del disidente en la Isla, donde debía, entre otras cosas, "andar siempre cuidando sus espaldas, no del pueblo, sino del gobierno que siempre lo está vigilando".

Pupo, quien ha sufrido el hostigamiento del gobierno e incluso fue expulsado de la beca que tenía en Las Tunas, mientras estudiaba la especialidad de Neurocirugía en el Hospital Ernesto Che Guevara, aseguró que el disidente debe prestar atención al cruzar las calles, porque un carro podría atropellarlo intencionalmente de un momento a otro.

"Tiene que verificar siempre si cerró bien la puerta antes de dormir o salir, pues teme que el gobierno pueda, o bien colarle a alguien para dañarle dentro de la casa, o plantarle alguna evidencia para incriminarlo", escribió. "Tiene que soportar que le digan gusano, vendepatria, apátrida, terrorista, rata, asalariado, escoria. Y todo por defender sus derechos y los propios de los que le gritan todas esas cosas", expuso.

Para Pupo, el disidente sabe que quienes una vez lo llenaron de elogios, luego difamarán de él. "Sabe que perderá su trabajo, sus relaciones, sus influencias, y todo por decir la verdad que otros callan. Sabe que todos sus méritos serán olvidados y solo dirán de él lo malo", escribió.

"Tendrá que ver a sus amigos traicionarlo, no por convicción, sino por miedo a la represión. Tendrá temor de recibir ayuda de otras personas cuando se encuentre en el piso, pues sabe que usarán cualquier excusa para acusarlo de asalariado. Tendrá que dividir su corazón entre los miembros de su familia que lo apoyan y los que lo repudian", sostuvo.

También señala que el disidente es mal mirado en la sociedad y recibe la ingratitud de muchos a los que defiende en su causa. Asimismo, recuerda que quien disiente en Cuba se expone a la fabricación de un delito penal "para enjuiciarlo y meterlo en alguna prisión, sin otro motivo que luchar por tu libertad".

"Sabe que su batalla es la batalla de todo el pueblo que sufre, pero que no se levanta. Sabe que pelea sin armas contra un enemigo armado. Sabe que de no vencer, le tocará dejar a su familia y a su país, y emigrar a tierras extranjeras para poder vivir en paz", dijo.

La publicación del galeno termina con una serie de preguntas. "¿Por qué te prestas para mutilar la imagen de ese vecino tuyo que está defendiendo tus derechos, por qué le dices gusano a quien pelea como león por tu libertad, por qué no te unes a su causa para que ya no esté solo, por qué permites que los dictadores se lo lleven cada vez que su boca grita las verdades que tu quisieras gritar, por qué te prestas para hacer actos en su contra y gritar consignas en las que ya no crees?", inquiere.

"¿Por qué has permitido que encarcelen a tus hermanos, a tus héroes y a la única posibilidad que tienes para ser libre?", finaliza.

Recientemente, Pupo envió a los cubanos envió un mensaje donde define personalmente el sentido de patriotismo, apartándolo del discurso gubernamental. “Para mí la Patria somos todos, no es la tierra, no es la ideología, no es el gobierno que nos mal dirige y nos pisotea, es quienes sufrimos cada día los desmanes del querer y no poder, del pensar y no poder expresar, del sufrir en silencio las cosas que quisiéramos gritar”, expresó.