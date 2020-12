Emotivo mensaje del médico Alexander Pupo: La Patria no es el gobierno que nos mal dirige y nos pisotea

El joven médico Alexander Pupo Casas, hostigado por el régimen debido al tono crítico de sus publicaciones en redes sociales, envió a los cubanos un mensaje donde define personalmente el sentido de patriotismo, apartándolo del discurso gubernamental.

“Para ti cubano que no lo sabes... Cuba no sería Cuba sin los cubanos. Somos una raza especial, una raza sufrida por muchos siglos”, dijo en Facebook.

“Para mí la Patria somos todos, no es la tierra, no es la ideología, no es el gobierno que nos mal dirige y nos pisotea, es quienes sufrimos cada día los desmanes del querer y no poder, del pensar y no poder expresar, del sufrir en silencio las cosas que quisiéramos gritar”, expresó.

Según el galeno, la Patria es cada persona por separado o en conjunto. “Hay una frase bíblica que dice "tú eres la iglesia", yo la extrapolaría diciendo que "tú eres Cuba, tú eres la Patria". No importa si estás en Cuba, EE.UU., España, Alemania, Inglaterra, o el Polo Norte”, agregó.

“Si aun estando en la distancia y en la comodidad, no te olvidas de la tierra en la que diste tu primer pasito, o le diste el primer dolor de cabeza a tus padres. Si aun en el momento más feliz o triste no dejas de pensar en ella, si la quieres ver mejor, entonces mi amigo(a) tú eres Cuba, tú eres la Patria”, sostuvo.

Por sus ideas, Pupo Casas fue expulsado de la beca que tenía en Las Tunas, mientras estudiaba la especialidad de Neurocirugía en el Hospital Ernesto Che Guevara. En unas declaraciones recientes, el joven expuso que había iniciado un proceso de apelación ante la Fiscalía de la provincia Las Tunas, pero no fue readmitido en su centro de trabajo.

“Sucedió lo típico de un país donde no hay división de poderes y donde todo responde al partido comunista”, explicó Pupo en una directa. “Allí solo escuché justificaciones absurdas acerca de cómo ellos no podían entrometerse en las decisiones del órgano de justicia laboral del hospital, porque no era de su competencia”, afirmó.

Pupo ha denunciado las maniobras que se han dirigido contra él, como resultado de sus críticas. A mediados de noviembre, señaló particularmente el caso de una doctora que había actuado como uno de sus principales represores, siendo parte incluso de una campaña difamatoria en torno a él.

“El tiro les ha salido por la culata, pues cada campaña difamatoria sobre mí ha sido desmontada por mis colegas, pacientes, amigos y seguidores, quienes han sabido responder con argumentos irrefutables todas las patrañas que se han tratado de inventar los grupitos de ultraizquierda y sus ciberclarias”, aseguró entonces.

En declaraciones previas a este medio, Pupo Casas aseveró que no se arrepentía de nada y que, si pudiera echar el tiempo atrás, habría hecho publicaciones más fuertes, sabiendo lo que sabe ahora. También subrayó que opinar distinto no le hace mejor o peor profesional.