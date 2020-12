Científico cubano López Collazo promueve guía española sobre coronavirus en Navidad

El científico cubano Eduardo López Collazo y otros catorce expertos españoles publicaron una guía para la celebración de Navidad en tiempos de coronavirus, advirtiendo que las próximas Pascuas no pueden ser normales porque estamos en plena pandemia, alertan contra el criterio de que “tenemos que seguir haciendo nuestra vida” porque se traducirá en más hospitalizados y más muertos y recuerda que querer salvar -comercialmente- la temporada de verano fue lo que precipitó el inicio temprano de la segunda ola, por lo que recomiendan no viajar.

Las situaciones más peligrosas son reuniones sin mascarilla y en espacios cerrados con personas con las que habitualmente no convivimos, como ocurre en las cenas de Navidad, sostienen los científicos que señalan a los encuentros en hogares como la fuente más grande de transmisión del coronavirus que, con las fiestas navideñas, podría agravarse.

Junto con las normas ya conocidas sobre el uso de mascarillas, higiene de las manos y distancias de seguridad mínima, los promotores de la iniciativa recomiendan reforzar el sistema inmunológico con una dieta equilibrada y alimentos ricos en vitaminas, teniendo en cuenta que el 80% de los pacientes con la COVID-19, hospitalizados, tenían déficit de vitamina D.

Favorecer los paseos al aire libre como forma de socialización y cambiar el estilo de vida anterior donde sólo se entiende el intercambio social como el consumo de bebidas en un sitio cerrado y lleno de personas, recomiendan los especialistas, que reiteran la necesidad de que se tengan las mismas precauciones en espacios privados que públicos.

Para las reuniones, los expertos son tajantes: Las cenas familiares no se deben hacer y si usted se salta dicha recomendación debe reconocer que está comprometiendo su salud y la de los seres queridos, al tiempo que aconsejan definir previamente "Grupos burbujas", con la certeza de que ninguno de sus miembros esté contagiado; reducir reuniones presenciales de personas no convivientes y potenciar las virtuales.

"Durante las fiestas hay que estar distanciado físicamente y comprometido socialmente", subrayan los científicos, que insisten en que debe reducirse el número de invitados no convivientes a lo indispensable y se debe crear un espacio seguro para que la gente se sienta e interactúe a la distancia de seguridad óptima usando mascarillas dentro de la casa.

Si existen personas de riesgo en casa (ancianos, diabéticos, cardíacos, etcétera, etc.) trate de prevenir contagios mediante aislamientos voluntarios de los visitantes de, al menos, 10 a 14 días antes de las reuniones, y en caso de no poder aislarse, considere la realización de test de diagnóstico a los asistentes a la velada, precisa el documento, que orienta tratar de hacer reuniones con no convivientes en espacios abiertos y reduciendo al máximo su duración.

No debemos salvar la Navidad, sino nuestras vidas y la de seres queridos y amigos, concluyen los científicos, que recuerdan que las vacunas están en fase inicial y hace falta tiempo para poder vacunar a la mayoría de la población, y reitera que aún está lejano el fin de la pandemia, que califican de agotadora para todos los españoles y desoladora para muchas familias y personas.

Eduardo López Collazo / Foto: Twitter / López Collazo

La guía Navidad 2020. Recomendaciones, está firmada por el cubano Eduardo López Collazo, director científico del Instituto de Investigación del Hospital Universitario La Paz de Madrid, reconocido por sus investigaciones sobre análisis de las defensas humanas en patologías como el cáncer, la metástasis y las enfermedades infecciosas.

Recientemente, López Collazo publicó el libro Coronavirus, la última pandemia, en colaboración con José Alcamí Pertejo, que cuestiona ¿Por qué ha aparecido en este momento y en la ciudad de Wuhan? ¿Cómo se ha diseminado? ¿Cómo es el virus que la produce y cuál es su origen? ¿Estamos preparados para enfrentar esta nueva enfermedad? ¿Cómo podemos tratarla y controlar la epidemia? ¿Cuál será su impacto en nuestras vidas?