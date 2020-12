Seguridad del Estado amenaza con "desaparecer" a periodista independiente cubano

La Seguridad de Estado de Baracoa, en el extremo oriental de Cuba, amenazó con "desaparecer” al colaborador de la agencia Palenque Visión, Yoel Acosta Gámez, por “promover la contrarrevolución”.

Acosta Gámez, dijo que las autoridades policiales, que entraron el domingo a su casa, buscaban su teléfono celular, pero como no lo encontraron, entonces ocuparon una libreta donde tenía anotados varios números.

Acosta Gámez, activista de la Alianza Democrática Oriental y colaborador de la agencia de prensa independiente Palenque Visión relató, este martes, a Radio Televisión Marti que fue detenido dos veces en 72 horas por policías que irrumpieron en su vivienda.

Me detuvieron y llevaron a la estación de policía de Baracoa, donde varios oficiales de la Seguridad de Estado, me dijeron que si seguía como colaborador de Palenque Visión me iban a desaparecer, abundó.

También me intimidaron respecto a mi esposa, mi niño que está muy enfermo, mi hermana que es militante del partido y mi papá que trabaja con el gobierno y está casi al jubilarse, y le exigieron que tenía que dejar de relacionarse con Rolando Rodríguez Lobaina, director de Palenque Visión, acotó.

Relató que los opresores insistieron en que se hiciera responsable de las pegatinas y carteles que aparecieron en estos últimos días en Baracoa en apoyo al Movimiento San Isidro y en denunciar el abandono del gobierno a los cubanos que viven en extrema pobreza.

Estas amenazas buscan que no colabore con el medio independiente y no me relaciones con la comunidad de jóvenes de mi localidad que están en contra del régimen y a favor de un cambio del sistema político en Cuba, sostuvo.

El activista señaló que, el pasado domingo, las autoridades detuvieron al joven José Andy Lobaina Moreira, al que multaron y amenazaron por relacionarse con la oposición y al reportero Geosvani Sepúlveda lo detuvieron y lo golperaon violentamente en Camagüey.

En noviembre, Acosta Gámez, fue arrestado y mutaron con 2 mil pesos cubanos al aplicarle el Decreto-Ley 370, que limita la libertad de expresión de los cubanos.

En agosto de 2016, el opositor oriental estuvo en huelga de hambre en apoyo Guillermo Fariñas y Amel Oliva, en señal de protesta para que el gobierno cubano detuviera las acciones de acoso contra los opositores del país.