Decomisan casa a residente en EE.UU. tras acusación por descarrilar un tren en Cuba

El Gobierno de Cuba decomisó las propiedades de Luis Mario Vela Reyes, un cubano residente en Estados Unidos, acusado de financiar un supuesto acto terrorista contra un tren de carga que descarriló en La Habana el pasado año, según aseguró a CiberCuba un familiar del afectado.

La familia de Vela niega la acusación y afirma que el Gobierno necesitaba una víctima a quien achacarle el descarrilamiento del tren, en el que no hubo víctimas, pero sí daños materiales. Por eso, añaden, la Seguridad del Estado decidió atribuir la financiación del supuesto acto terrorista a Vela, que tenía una casa -hoy decomisada- junto a la zona donde tuvo lugar el siniestro.

El familiar de Vela que habló con CiberCuba prefiere no identificarse para evitar que le impidan entrar al país a visitar al resto de parientes que le quedan en la Isla.

Según el coronel del Ministeriol del Interior (MININT), Víctor Álvarez del Valle, segundo jefe del órgano Instrucción Delitos Contra la Seguridad del Estado, Vela actuó para desestabilizar el país.

En un programa especial de la televisión cubana dedicado a denunciar acciones contra Cuba, se informó de la detención de cuatro ciudadanos que presuntamente realizaron el supuesto acto terrorista, y se identificó a Yasser Izquierdo Hernández y Luis Mario Vela Reyes, cubanos radicados en Florida, según el Gobierno cubano, como responsables de financiar el descarrilamiento del tren. "Ni siquiera vivimos en ese estado. Quieren asociarnos a la fuerza con lo que ellos llaman la mafia de Miami", señala.

El tren descarrilado procedía de la terminal de contenedores del Mariel e iba cargado de latas de atún, cervezas, pinturas y luminarias con destino a hoteles de Varadero.

La familia de Vela comentó a CiberCuba además un detalle que no recoge la televisión cubana: el día del accidente los vecinos de la zona aseguran haber llamado a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) para avisar de que algo no estaba bien en la línea ferroviaria, pero las fuerzas del orden no aparecieron por allí hasta que el tren se descarriló de madrugada.

Estado en el que quedó el tren. Foto: Cubadebate

En el otro lado de la balanza, el Gobierno cubano reprocha a Estados Unidos que no haya tomado medidas con los dos cubanos residentes en Florida acusados de financiar un acto de terrorismo, que supuestamente tuvo lugar el domingo 26 de mayo de 2019, a las 12:50 am, entre los puentes de La Lisa y la Cujae, en La Habana.

Hace unos días, el Gobierno cubano hizo públicas varias denuncias de actos terroristas supuestamente cometidos para desestabilizar políticamente el país. En ese saco entra el rapero Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por desacato a la autoridad luego de que un policía entrara en su casa sin orden judicial. También se incluyen jóvenes que afirmaron en televisión haber recibido pagos por romper cristales de farmacias o tiendas o lanzar cócteles molotov contra una cafetería, una barbería y una bodega en San Miguel del Padrón (La Habana). Estos atentados habrían sido promovidos por ciudadanos estadounidenses de origen cubano, según la prensa estatal.

El testimonio del familiar de Vela

Cuando ocurrieron los hechos, Vela Reyes tenía una casa en una finca en Marianao y el tren de carga se descarriló en la parte trasera de su propiedad. "Ese es el único motivo por el que la Policía lo está acusando a él", dice este pariente directo del acusado, que se puso en contacto con CiberCuba para contar su versión de los hechos.

Asimismo explica que después del descarrilamiento, Vela regresó a Cuba y la Policía lo entrevistó como supuestamente había hecho con todos los vecinos de la zona. Además, también fotografiaron el interior de la vivienda que era de su propiedad. "Cuando él se fue [regresó a EE.UU.] empezaron a decir que era culpable y le decomisaron la casa y todos lo bienes", recalcó el testimoniante.

La fuente no cree casual que la Seguridad del Estado saque ahora esta acusación contra Vela, haciéndola coincidir con las declaraciones del Gobierno cubano, intentando vincular al Movimiento San Isidro con acciones terroristas para desestabilizar al gobernante Partido Comunista.

"Ahora, con el problema de San Isidro, el Gobierno de Cuba revolvió todo eso y empezó a decir que ellos financiaron eso", insistió.

El familiar de Vela añade, además, que los cuatro detenidos a quienes el Gobierno cubano acusa de ser los autores del descarrilamiento del tren se dedican supuestamente al sacrificio de ganado en el barrio.

"Esa gente tampoco tiene que ver con el terrorismo, ni nada, pero los amenazaron con sus familias y les dijeron que si no acusaban a Luis Mario de ser el que financió, iban a hacerles esto o aquello. Por eso es que están acusando a Luis Mario. No es porque tengan una prueba, un recibo del banco, sólo esas personas que lo están diciendo porque los están obligando", apuntó el familiar.

Uno de esos supuestos autores del presunto atentado ha asegurado que la Seguridad del Estado los metía en un cuartico y les daba clases de lo que tenían que decir para acusar a Luis Mario de financiar la operación delante del mayor del MININT que iba a entrevistarlos, relató la fuente.

La familia de Vela sostiene que tanto él como Yasser Izquierdo, están siendo injustamente acusados de financiar un acto terrorista con el que no tienen relación alguna.