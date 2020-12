Alexis Valdés ya tiene en su mano el libro del Papa Francisco que incluye su poema "Esperanza"

El artista cubano Alexis Valdés ha visto materializado uno de los grandes logros que ha cosechado en este año 2020 y que no es otro que la inclusión de su popular poema Esperanza en la última obra escrita del mismísimo Papa Francisco, mayor líder de la Iglesia católica.

El actor, humorista y dramaturgo recibió el pasado domingo en su domicilio de Miami (Florida) una caja que contenía varios ejemplares en inglés del libro del Sumo pontífice titulado Let us dream, the path to a better future, el cual presenta como cierre los versos de Alexis Valdés.

Emocionado porque finalmente ya tiene el libro en mano, el cubano compartió la noticia con todos sus seguidores a través de un vídeo que subió a sus redes sociales y en el que mostró orgulloso las páginas en las que aparece Esperanza.

"Ya recibí el libro del Papa Francisco donde está mi poema Esperanza cerrando el libro", comentó primeramente Alexis Valdés en el audiovisual.

El artista contó que llevaba varios días esperando los ejemplares, pero que debido a la difícil situación que ha traído consigo la pandemia del coronavirus, su envío se vio atrasado por el tema de los transportes internacionales.

Alexis Valdés dijo también que en esta versión en inglés del poema habían participado varias personas, entre las que se encuentran su hija América Valdés, el biógrafo del propio Papa Francisco y él, entre otros. "Entre todos llegamos a la mejor versión posible de Esperanza", añadió.

El artista cubano escribió el poema a raíz de la propagación del COVID-19 con el objetivo de lanzar un soplo de "esperanza", amor y conciencia social en medio de la crisis sanitaria que se estaba viviendo, y que aún se viven, en más de medio mundo.

Rápidamente los versos del actor se extendieron como la espuma y aunque en un principio los firmó con su nombre y apellido, la autoría de Esperanza fue adjudicada a varios escritores a medida que se divulgaba, entre ellos, al poeta uruguayo Mario Benedetti.

Una de las tantas personalidades a las que llegó el poema fue al Papa Francisco, noticia que se dio a conocer el pasado mes de abril. El Sumo pontífice quedó prendado por la obra de Alexis Valdés hasta el punto que decidió incluirla en su último libro Let us dream, the path to a better future, en el que reflexiona sobre la pandemia.

