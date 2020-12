Bad Bunny no sabe qué hacer con el Bugatti Chiron que se compró por 3 millones de dólares

La última adquisición automovilística de Bad Bunny dio mucho qué hablar en el mundo virtual. Antes del lanzamiento de su hit Dákiti, el boricua sorprendió al mostrar en Instagram un Bugatti Chiron edición especial valorado en más de tres millones de dólares. Un vehículo de lujo con el que ahora no sabe qué hacer...

Así lo reveló recientemente el Conejo Malo en una entrevista que concedió en el canal de Youtube Molusco Tv. "De corazón, no sé qué hacer con el carro, porque lo traje para Puerto Rico y era un papelón guiarlo. Todo era una problemática: el seguro, el Gobierno, los taxes (impuestos)... Ahora lo tengo en los Estados Unidos, aquí no lo podía tener ni un minuto porque sabían que era yo. Ahora qué sé yo, que lo laven y qué sé yo", dijo durante la conversación con el locutor Yo Soy Molusco.

Aunque parezca mentira teniendo en cuenta la gran inversión que hizo al comprarse este auto, el reguetonero no es un apasionado de los vehículo de lujo ni un amante de los que tiene un su garaje.

Un sueño que le costó caro

Pero la increíble historia del Bugatti Chiron no se acaba ahí. La razón por la que el intérprete de Callaíta se compró este auto fue porque quería aparecer durante su presentación para los Latin Grammy conduciendo el exclusivo vehículo en Puerto Rico y nadie quiso alquilárselo para que pudiera hacerlo. Ante las negativas que recibió, finalmente decidió comprárselo y cumplir ese sueño.

"Ese carro yo me lo compré por una sola razón. Yo quería hacer mi presentación de los Grammy corriendo con un Bugatti en el Teodoro Moscoso. ¿Qué pasa? Tratamos de buscar gente que nos rentara el carro y nadie nos lo rentaba. Nadie quería rentar su carro para viajarlo en un avión o en un barco a Puerto Rico. ¡Nadie! Así que dije: ¿Pues saben qué? Yo lo compro, tranquilos. Si no me lo quieren rentar, me compro el mío propio", contó Benito Martínez -nombre real del artista-, quien ahora es dueño de este exclusivo Bugatti.

Pero las curiosidades del famoso artista latino con los autos de lujo no se quedan ahí, porque el Bugatti no es el único vehículo que tiene prácticamente abandonado. Lo mismo sucede con el Lamborghini Urus que se compró hace unos años. Un auto que deseó desde antes de ser famoso y que ahora tiene cogiendo polvo en el garaje, según mostró recientemente en su perfil de Instagram.

"No soy amante de los vehículos. A mis amigos les gustan los carros, pero yo soy bien diferente, no soy fanático de esas cosas. Pero cuando salió ese vehículo (el Lamborghini Urus) en el 2013 o 2014 fue como un amor a primera vista, me enamoré. Yo trabajaba todavía en el supermercado y me dije: 'Me encanta ese carro, algún día espero tenerlo'. Todavía era un prototipo, pero cuando salió en 2017 o 2018 tenía el dinero para comprármelo, así que me lo compré y mandé traerlo a Puerto Rico", confesó Bad Bunny.

Captura Instagram

"El primer día le metí más de 100 millas y cero el resto de la semana. Está ahí como si fuera un Corolla, cogiendo polvo", añadió durante la entrevista con el locutor boricua.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.