Gobierno cubano congelará cuentas bancarias de personas que deseen cambiar sus ahorros en CUC a euros o dólares

El gobierno cubano anunció que congelará las cuentas bancarias que cambien el CUC por dólares o euros, como parte de su estrategia de ordenamiento monetario, que comenzará a funcionar a partir del año próximo.

Los titulares de las cuentas verán congelados sus fondos hasta que la economía “se active”, de acuerdo con Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. Por tanto, en las cuentas en CUC solo se podrá depositar dinero y no se podrá extraer, al menos hasta que exista un "respaldo".

Durante el espacio televisivo de la Mesa Redonda, Marta Wilson González, Presidenta del Banco Central de Cuba (BCC), explicó que los bancos cubanos darán un "certificado de depósitos" a las personas naturales que decidan traspasar sus cuentas en CUC a cuentas en MLC, "con una tasa de interés del 0.15%, pero que en las mismas no se podrán recibir depósitos ni realizar transferencias a otros productos bancarios".

“Esas cuentas no van a tener un respaldo en MLC, por tanto, las personas que decidan convertir sus cuentas en CUC a dólares o euros o los colaboradores que decidan convertir sus cuentas en CUP a dólares o euros no van a tener todavía un respaldo y no se puede garantizar cuando van a tener un respaldo”, explicó.

“Esto por supuesto es debido a la situación de liquidez que tiene el país que no va a poder garantizar que con ese certificado se hagan operaciones en MLC”, añadió. Según el funcionario, los fondos de esas cuentas en CUC serán respaldados “cuando las condiciones de la economía mejoren y yo creo que no es nada sensato hacer compromisos de tiempo”.

“A este país normalmente venían alrededor de cuatro millones de turistas en los últimos años, hoy se está discutiendo en la Comisión Económica de la Asamblea Nacional el plan para el próximo año y se prevé que vengan 2,2 millones de turistas. Ahí está el efecto de la pandemia y sabemos que es la industria que genera más ingresos. A ellos se añade el efecto del bloqueo y las otras cosas que nos están ocurriendo en la economía”, indicó.

La titular del BCC también explicó que los cubanos tampoco podrán comprar dólares ni otras monedas libremente convertibles (MLC) en CUP por el momento debido a la falta de liquidez financiera del país. “No hay posibilidades hoy de comprar MLC, porque no existe disponibilidad suficiente para vender esas monedas a la población, por lo que hoy no hay un libre acceso”, aseguró.