Luis Manuel Otero Alcántara: Le pedí a San Lázaro que mi generación recuperara la fe en el cambio

El artista cubano y líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, envió un mensaje de aliento al pueblo cubano a través de una transmisión en directo desde su cuenta de Facebook.

Otero abrió la directa silbando la melodía del Himno Nacional como parte de una convocatoria lanzada en las redes sociales por los huelguistas de San Isidro. El silbido por la libertad constituye una referencia a la cinta de Fernando Pérez La vida es silbar, y alude a un sentimiento de liberación política que pasa por la liberación individual.

“Este es un día bendito. Estos días son el ejemplo de la Cuba que queremos”, expresó Otero sobre las peregrinaciones a El Rincón de una multitud diversa en cuanto a religiosidad: “Vemos a un católico, a un palero, o a un santero. Todos van por los mismos motivos: la salud de un ser querido o propia”. Explica brevemente cómo el respeto a la diversidad es posible y esa confluencia plural en templos como El Rincón lo demuestran.

Otero muestra una estatuilla pequeña y narra cómo la esculpió, a la edad de 12 años, a partir de una figura de San Lázaro que su abuela tenía en la casa.“San Lázaro ha estado muy presente en mi vida. ¿Qué cubano no se siente conectado hoy en día con él?”, pregunta.

“El arte cubano tiene una gran historia de representaciones de San Lázaro. En 2012 yo representé a Babalú Ayé con las muletas (...), y en 2017 hice otra obra”. Otero ofrece detalles del Babalú Ayé negro, de dos metros, que elaboró con papel maché y que hoy se encuentra en el muncipio Cerro, donde devotos lo adoran.

“El sacrificio es una palabra que para mí está a la orden del día. No podemos esperar a que los cambios en Cuba caigan del cielo. En el año 2017 me sentía muy mal, como me siento mal a cada rato con esta realidad: frustrado con los políticos, con todo. Entonces me amarré una cadena al pie, y puse una piedra en esa cadena. Salí en peregrinación desde la casa de Yanelys Núñez hasta El Rincón. Por el camino se me unieron muchos amigos. Recuerdo que le pedí al santo libertad de Internet, libertad para los presos políticos, libertad de expresión y que mi generación recuperara la fe en el cambio”.

Según relata Otero Alcántara, tras su performance las autoridades lo detuvieron y apresaron durante tres días con la misma ropa que vestía, la cadena y la piedra.

Este 17 de diciembre, la vigilancia policial y los arrestos no han permitido a muchos activistas llegar al santuario como tenían previsto, movidos algunos por la devoción religiosa pero también como parte de un performance por la libertad: ofrendarían al santo la ropa de preso que Maykel Castillo (Osorbo) llevaba meses usando.

“San Lázaro me lo concedió”, afirma Luis Manuel Otero al referirse a la fe en el cambio que espera de su generación.“¡Vamos a echar pa alante, 2021 es el año!”, cierra la transmisión.