Iliana Hernández: "Cuba es de todos los cubanos, es hora de acabar con el apartheid político"

La periodista de CiberCuba, Iliana Hernández, hizo un llamado a los cubanos a reclamar su libertad y de acabar con el "el apartheid político" que el gobierno tiene implantado en el país.

"Tomemos las calles con arte para promover la libertad de Cuba si crees que eres libre porque apoyas a la dictadura piensa que los que no la apoyamos también tenemos derecho a ser libres", dijo la periodista.

"Cuba es un país no una finca, Cuba es de todos los cubanos, es hora de acabar con el apartheid político, las calles no son solo de los comunistas, son de todos los cubanos, basta ya de que una minoría esté por encima de una mayoría, el PCC no llega a 1 millón de miembros eso prueba que ellos no son la mayoría", agregó.

Iliana compartió un video donde se exhortaba a los cubanos a tomar las calles vestidos con ropas viejas, como símbolo de la pobreza y la miseria en que hoy está sumido el país.

Por su parte, el activista y biólogo Oscar Casanella pidió a los cubanos que se sumen a la lucha pacífica por una Cuba democrática y que pierdan el miedo.

"Cada cubano puede en su actuar, ayudar aunque sea con pequeñas acciones, a lograr una Cuba con todos y para el bien de todos", sostuvo.

Iliana Hernández, quien vivió 20 años en España y tiene ciudadanía de ese país, estuvo en huelga de hambre junto con el Movimiento San Isidro.

Desde entonces, ha estado siendo asediada por la Seguridad del Estado cubano, con actos de repudio frente a su casa o con una vigilancia de casi tres semanas en que no pudo salir a la calle a circular libremente.

Esta semana la reportera fue detenida cuando intentaba salir del domicilio, y luego multada injustamente con 100 pesos, que se negó a pagar.

“No soy terrorista, no tengo ningún armamento peligroso encima. Soy una cubana libre y por tanto tengo todo el derecho de salir y entrar de mi casa. Policía que venga a impedirlo debe venir con una orden de un juez o algo que justifique esa acción”, dijo Iliana tras ser liberada.

Hernández también ha estado recibiendo amenazas de muerte a través de las redes sociales, luego de que la televisión cubana se encargara de difamar sobre su persona.

Este jueves a la periodista le retiraron la vigilancia que tenía implantada desde hace más de tres semanas a las afueras de su casa, como mismo ha sucedido con otros miembros del MSI.