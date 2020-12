El ajedrez convoca con éxito a la unidad del exilio en Miami, por el Movimiento San Isidro y la libertad de Cuba

El movimiento opositor Somos+ juntó a cientos de cubanos en Miami este sábado 19 de diciembre en una simultánea de ajedrez coordinada con el Club Bobby Fischer de la ciudad, que recaudó la cifra inicial de 17 mil dólares, destinados al Movimiento San Isidro en La Habana, a la vez que ratificó el creciente compromiso de unidad dentro y fuera de Cuba contra la dictadura castro comunista.

Eliecer Ávila, líder de Somos+ declaró a CiberCuba, a propósito de la inusual respuesta del régimen gobernante en La Habana, convocando a lo que pudiera calificarse “contra simultáneas” dentro del país que "si conocen de otros encuentros de ajedrez, túmbelos que son de cartón. Por primera vez nosotros vamos delante y ellos -los represores- están pendientes de nuestras iniciativas aplicando con saña su represión retrasada. Nuestro mensaje ha llegado y no va a parar”.

Luis Eligio junto a Eliecer Ávila - CiberCuba / Vicente Morín Aguado

El Gran Maestro Lázaro Bruzón, número dos histórico del último medio siglo cubano, lideró la acción competitiva junto a al también GM Holden Hernández, exintegrante del equipo nacional, y el Maestro Fide Marcel Martínez, protagonizando unas 62 partidas, de cuyos resultados comentó Bruzón, el segundo cubano que ha superado oficialmente la cifra elite mundial de 2700 puntos ELO:

“Lo disfruté, hubo partidas de buen nivel, algunas tablas”.

La ocasión permitió preguntarle al trebejista si era posible para un cubano que ha alcanzado la notoriedad dormir tranquilo, alejado de la realidad nacional en estos momentos.

“Históricamente los intelectuales, los artistas, tienen su público, es una gran responsabilidad. El sistema durante años ha minado la dignidad del cubano, aceptando como “normal” lo que no lo es, por eso no tengo dudas de lo que estoy haciendo ahora. Es una lástima que en Cuba cojan mi deporte, para chocar con esta iniciativa, es algo sin sentido, sin pertenencia, sin una buena intención. Muchos colegas allá me han escrito, no se sienten identificados con esas simultáneas improvisadas. Por mi parte, nada de qué arrepentirme”.

El GM Lázaro Buzón espera por el movimiento inicial de las negras - CiberCuba / Vicente Morín Aguado

La presencia de Rosa María Payá, líder del proyecto Cubadecide, aportó la creciente unidad del nuevo exilio: “Más allá de cualquier iniciativa, la sociedad civil, todos los cubanos compartimos el mismo ideal en torno al cambio de sistema, y eso es lo que estamos expresando aquí”.

De paso, la entrevistada recordó su relación con el milenario juego ciencia: “En mi casa se jugaba ajedrez, era popular en los barrios, estaban los jugadores en las calles, los portales. Es fantástico mezclar esta actividad con acciones por la libertad de Cuba, y ojalá se haga popular nuestro anhelo por ese derecho a tener derechos que tanto motivó a mi padre.”

Los tres ajedrecistas junto a Rosa María Payá y Eliecer Ávila - CiberCuba / Vicente Morín Aguado

Precisamente la frase que titula la última obra de Oswaldo Payá Sardiñas, premio Sajárov, asesinado por la dictadura, fue recordada por Eliecer Ávila:

“La noche no será eterna”, remarcó el emblemático opositor, quien agregó: “No nos hemos rendido a pesar de una larga lucha sin alcanzar la victoria. Hoy es por el Movimiento San Isidro porque nos representa a todos, recaudar fondos para ayudarlos a plantearse otros proyectos, a continuar la lucha, nos da la sensación del mínimo deber cumplido. Habrá otros encuentros vinculados a otros deportes, buscando atraer a los jóvenes, donde quiera que se encuentren, a la causa por la libertad de Cuba.”

Apertura de Simultánea de Ajedrez en Miami - CiberCuba / Vicente Morín Aguado

El cierre de la jornada contó con la visualización de un mensaje en vivo, trasmitido desde La Habana por el artista performers Luis Manuel Otero Alcántara, quien se refirió con agrado a la aplicación durante la simultánea de una regla totalmente inusual, el iniciar la partida con las piezas negras, simbolizando la rebeldía de la disidencia, que ha pasado a tomar la iniciativa frente a décadas de opresión generalizada.

A propósito de la emoción que acompañó a las palabras de LuisMa, el artista y promotor Luis Eligio, de Omni Kizzy en Miami, habló en representación del MSI, advirtiendo sobre los peligros que ahora acechan:

“Ellos allá están completamente bajo vigilancia permanente, sus movimientos, sus palabras, están siendo grabados, carecen de privacidad y el régimen divulgará testimonios fuera de contexto, editados a conveniencia, intentando desacreditarlos.”

Conociendo que se trata de una práctica frecuente por parte del aparato represivo perfilado durante años por el castrismo, Luis Eligio explica su oportuna alerta a la opinión pública:

“Son seres humanos, es normal discusiones, desavenencias, que nos presentarán en un intento por convertir esto en un momento más de la desesperanza que ha primado hasta hoy. No podemos permitirlo, San Isidro representa el espíritu de la liberación, los cubanos que nos levantamos ahora no lo hacemos por Luis Manuel, Omara, Anamely, Yasser y demás nombres, lo hacemos por ese espíritu de liberación y cambio que ellos representan.”

La convicción general en la despedida de este sábado 19 de diciembre fue ratificada respondiendo a los muchachos del MSI.

El momento ha llegado, no hay otro momento, San Isidro somos todos, repitieron cientos de voces después de jugar al ajedrez, chocando puños con el nasobuco ajustado, según los preceptos vigentes en mundo signado por la pandemia, donde “los que tenemos Fe y optamos por el sacrificio”, como ha repetido el joven Otero Alcántara, bailamos Jerusalema.

Entonces decenas de palomas blancas fueron liberadas, acompañando con su aletear el aplauso final de la jornada.